70% Києва без світла? «Укренерго» зробило заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
70% Києва без світла? «Укренерго» зробило заяву
У Києві діють погодинні відключення світла
фото: glavcom.ua

За даними Міненерго, у столиці ситуація зі світлом залишається однією з найскладніших

Інформація про те, що 70% споживачів у Києві наразі знеструмлені не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Зазначається, що реальний обсяг знеструмлень у столиці не перевищує 50% споживачів. Наразі у місті діють погодинні відключення світла, відповідно до графіків, оприлюднених раніше.

Нагадаємо, у Києві та Київській області було скасовано екстрені відключення електроенергії. Сьогодні, 9 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

Як відомо, уночі ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Як наслідок – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Київ Укренерго відключення відключення світла

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
