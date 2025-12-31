Головна Київ Новини
Серйозна ДТП за участі таксі на вулиці Стеценка: рух у бік «Дорогожичів» заблоковано

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Внаслідок ДТП є потерпілі, рух тролейбусів у бік станції метро Дорогожичі тимчасово не здійснюється
скриншот відео

Після зіткнення з легковиком машина таксі в’їхала у стовп

У Києві в середу, 31 грудня, сталась дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та машини служби таксі, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва та місцеві пабліки.

«У зв'язку з ДТП на вулиці Стеценка, рух транспорту ускладнений в напрямку станції метро «Дорогожичі», повідомили у поліції. 

У соцмережі повідомили, що внаслідок ДТП є потерпілі, рух тролейбусів у бік станції метро Дорогожичі тимчасово не здійснюється.

«Дуже серйозна аварія на вулиці Стеценка за участю двох легковиків – Volkswagen та таксі Uklon на Renault», – повідомили у мережі.

На опублікованому в соцмережах відео можна побачити наслідки ДТП. Після зіткнення з легковиком машина таксі в’їхала у стовп. На місці працюють правоохоронці.

Після зіткнення з легковиком машина таксі в'їхала у стовп
Після зіткнення з легковиком машина таксі в’їхала у стовп
скриншот відео

Усі обставини аварії встановлять правоохоронці. 

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці розслідують обставини масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 28 грудня ввечері на трасі Київ–Харків поблизу села Іванків. Унаслідок зіткнення маршрутного автобуса з трьома легковиками загинули двоє осіб, ще 16 отримали травми. За попередніми даними, 55-річний водій автобуса Mercedes-Benz, рухаючись у бік столиці, виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автомобілями Dodge, Volkswagen і BMW.

