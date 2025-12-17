Головна Київ Новини
Фіктивні шлюби для легалізації іноземців. У Києві перед судом постануть вісім учасників схеми

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Фіктивні шлюби для легалізації іноземців. У Києві перед судом постануть вісім учасників схеми
Поліція затримала вісьмох учасників злочинної схеми
фото: Національна поліція Укрвїни

Схема укладання фіктивних шлюбів працювала з початку 2023 року

Столичні правоохоронці завершили досудове розслідування щодо злочинної схеми з незаконної легалізації іноземців через укладання фіктивних шлюбів з громадянками України. Обвинувальні акти стосовно вісьмох фігурантів уже передано до суду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення пресслужби поліції Києва.

«Правоохоронці встановили, що схему укладання фіктивних шлюбів зловмисники налагодили на початку 2023 року. Організатором «бізнесу» виявився 48-річний іноземець, який проживає у Києві. Він долучив до оборудки свого 31-річного «земляка», який також мешкає у столиці, та 53-річну мешканку Київської області», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, спільники знаходили потенційних «клієнтів» серед громадян Центральної Азії та Закавказького регіону, які бажали жити в Україні, та пропонували їм фіктивно одружитися з громадянками України, аби мати можливість отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні. Надалі, вони підшукували жінок, які за 2 – 10 тис. грн погоджувалися вступити у фіктивний шлюб з іноземцями та допомагали чоловікам оформити документи. Загалом, за свої «послуги» зловмисники отримували від іноземців від $1 тис. до $3 тис.

фото: Національна поліція Укрвїни
фото: Національна поліція Укрвїни
фото: Національна поліція Укрвїни

Під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури про підозру повідомили організатору схеми, двом його співучасникам, двом «нареченим», а також трьом іноземцям – замовникам незаконних «послуг». Їм інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон України та підроблення документів (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України).

Наразі обвинувальні акти передано до суду. У разі доведення вини фігурантам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у січні «Главком» писав, що правоохоронці Києва ліквідували канал незаконної легалізації іноземців, які украдали фіктивні шлюби з українками заради посвідки на тимчасове проживання. Протиправну схему викрили працівники управління міграційної поліції столичного главку спільно з працівниками ГУ ДЗНД СБУ, слідчими Деснянського управління поліції та працівниками управління кримінального аналізу.

