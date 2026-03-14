Обстріл Київщини: майже 8 тис. абонентів залишились без газу

Обухівщина без газу та тепла, тривають аварійні роботи

Масована повітряна атака 14 березня призвела до серйозних пошкоджень критичної інфраструктури в Київській області. Найбільше постраждав Обухівський район, де через влучання та падіння уламків тисячі людей залишилися без енергоресурсів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Миколу Калашника.

Унаслідок пошкодження газової мережі повністю без блакитного палива залишилися шість населених пунктів Обухівщини. Загалом постраждало 7911 абонентів.

Без газу залишилися м. Українка (більшість постраждалих), села Верем'я, Жуківці, Трипілля, Халеп'я та Щербаківка.

За попередніми оцінками фахівців «Київгазу», на відновлення стабільного постачання знадобиться до двох діб. Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами до завершення ремонтних робіт.

Через обстріли виникли серйозні проблеми з опаленням у багатоквартирному секторі двох найбільших міст району:

м. Українка: Повністю припинено теплопостачання у 62 будинках, де проживають 8367 абонентів. Комунальні служби вже працюють над перезапуском системи.

м. Обухів: Часткове відключення опалення торкнулося 64 будинків (9689 абонентів). Причина – пошкодження газової магістралі, що живила одну з котелень міста. Фахівці з’ясовують точні терміни ліквідації наслідків, але вже розпочали заповнення мережі теплоносієм.

Станом на зараз знеструмлено близько 4600 абонентів у Броварському, Вишгородському та Обухівському районах. Енергетики ДТЕК вже працюють на місцях пошкоджень ліній електропередач.

Послуги централізованої подачі води в усіх громадах області надаються у штатному режимі. Проблем із водовідведенням не зафіксовано.

Як відомо, у ніч на 14 березня ворог масовано атакував Україну, основною мішенню для росіян була енергетика Київського регіону, але є також влучання та пошкодження звичайних будинків, шкіл, цивільних підприємств.

Нагадаємо, у ніч на 14 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши дрони та ракети. Під ударом опинилися кілька районів області, є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру.

Крім того, 14 березня армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд на Харківщині. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення – медики надали їм необхідну допомогу на місці.

Напередодні вночі у Криворізькому районі Росія також вдарила безпілотником по території станції. Пошкоджено локомотив. Локомотивна бригада була завчасно евакуйована – без постраждалих.