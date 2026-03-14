Обстріл Київщини: майже 8 тис. абонентів залишились без газу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Обстріл Київщини: майже 8 тис. абонентів залишились без газу
Через обстріли виникли серйозні проблеми з опаленням у багатоквартирному секторі двох найбільших міст на Київщині
фото: поліція Київщини

Обухівщина без газу та тепла, тривають аварійні роботи

Масована повітряна атака 14 березня призвела до серйозних пошкоджень критичної інфраструктури в Київській області. Найбільше постраждав Обухівський район, де через влучання та падіння уламків тисячі людей залишилися без енергоресурсів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Миколу Калашника.

Унаслідок пошкодження газової мережі повністю без блакитного палива залишилися шість населених пунктів Обухівщини. Загалом постраждало 7911 абонентів.

Без газу залишилися м. Українка (більшість постраждалих), села Верем'я, Жуківці, Трипілля, Халеп'я та Щербаківка.

За попередніми оцінками фахівців «Київгазу», на відновлення стабільного постачання знадобиться до двох діб. Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами до завершення ремонтних робіт.

Через обстріли виникли серйозні проблеми з опаленням у багатоквартирному секторі двох найбільших міст району:

  • м. Українка: Повністю припинено теплопостачання у 62 будинках, де проживають 8367 абонентів. Комунальні служби вже працюють над перезапуском системи.
  • м. Обухів: Часткове відключення опалення торкнулося 64 будинків (9689 абонентів). Причина – пошкодження газової магістралі, що живила одну з котелень міста. Фахівці з’ясовують точні терміни ліквідації наслідків, але вже розпочали заповнення мережі теплоносієм.

Станом на зараз знеструмлено близько 4600 абонентів у Броварському, Вишгородському та Обухівському районах. Енергетики ДТЕК вже працюють на місцях пошкоджень ліній електропередач.

Послуги централізованої подачі води в усіх громадах області надаються у штатному режимі. Проблем із водовідведенням не зафіксовано.

Як відомо, у ніч на 14 березня ворог масовано атакував Україну, основною мішенню для росіян була енергетика Київського регіону, але є також влучання та пошкодження звичайних будинків, шкіл, цивільних підприємств.  

Нагадаємо, у ніч на 14 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши дрони та ракети. Під ударом опинилися кілька районів області, є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру. 

Крім того, 14 березня армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд на Харківщині. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення – медики надали їм необхідну допомогу на місці.

Напередодні вночі у Криворізькому районі Росія також вдарила безпілотником по території станції. Пошкоджено локомотив. Локомотивна бригада була завчасно евакуйована – без постраждалих.

Читайте також:

Читайте також

Основний удар прийшовся на житлову забудову міста
З'явилися кадри з наслідками удару по Броварах
Сьогодні, 07:23
Через російські атаки у польському повітряному просторі почали діяти польські та союзницькі літаки
Польща підняла винищувачі через російську ракетну атаку по Україні
Сьогодні, 05:22
Пожежа сталася вранці 11 березня
У Переяславі під час пожежі у власній квартирі загинув 80-річний чолові
Вчора, 10:41
Поліція Київщини нагадує, що залізничний транспорт є зоною підвищеної небезпеки
В Ірпені під колесами пасажирського потяга загинув чоловік
12 березня, 10:48
Фрегат «Адмірал Ессен» втратив можливість бити «Калібрами»
СБУ уразила фрегат «Адмірал Ессен» у Новоросійську
5 березня, 13:49
У селищі Борисівка Бєлгородської області палає газовий об'єкт, школи та садки закриті
У Бєлгородській області пошкоджено газогін та не працюють школи
24 лютого, 10:55
Президент підкреслив критичну необхідність посилення ППО системами
50 ракет та майже 300 дронів: Зеленський розповів про наслідки російського удару
22 лютого, 10:28
Проєкт фінансуватиметься коштом державного, обласного й місцевого бюджетів, а також приватних і донорських інвестицій
На Київщині зʼявиться модульне містечко для переселенців
20 лютого, 21:31
Урядовці домовилися працювати над укладенням майбутньої енергетичної угоди
Шмигаль обговорив з міністром енергетики США постачання скрапленого газу
18 лютого, 22:10

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Обстріл Київщини: майже 8 тис. абонентів залишились без газу
Обстріл Київщини: майже 8 тис. абонентів залишились без газу
У Києві відновлено рух електротранспорту після нічної атаки РФ (оновлено)
У Києві відновлено рух електротранспорту після нічної атаки РФ (оновлено)
У Києві повітряна тривога тривала 40 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 40 хвилин
Комбінована атака на Київщину: зросла кількість загиблих, є численні пожежі (оновлено)
Комбінована атака на Київщину: зросла кількість загиблих, є численні пожежі (оновлено)
Київщина: ДСНС та поліція повідомили наслідки масованого обстрілу (фото, відео)
Київщина: ДСНС та поліція повідомили наслідки масованого обстрілу (фото, відео)

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Вчора, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Вчора, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Вчора, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Вчора, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
