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    На «мосту Кличка» тріснуло чергове скло (фото, відео)

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    Наразі скляної&nbsp;секції на місці немає - На «мосту Кличка» тріснуло чергове скло (фото, відео)
    Наразі скляної секції на місці немає
    Фото: Інформатор

    Невідомо, коли розбилося скло скляних перил

    В середині жовтня на пішохідно-велосипедному мосту в Києві розбилося ще одне скло. Цього разу постраждала секція скла, що закриває освітлення на перилах шляхопроводу.

    В даний момент рух пішоходів на мосту ніяк не обмежений. Про це повідомляє Інформатор.

    Точно невідомо, коли саме скло на мосту тріснуло, однак в даний момент ні лампи, ні секції на місці немає.

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    На «мосту Кличка» тріснуло чергове скло (фото, відео)
    На «мосту Кличка» тріснуло чергове скло (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Також на панорамному склі і навколо перил можна побачити осколки скла.

    Територія навколо ніяк не огороджена.

    Нагадаємо, в середині вересня на новому пішохідно-велосипедному мосту біля Володимирської гірки відкрили оновлені скляні панелі, які раніше були огороджені від пішоходів парканом.

    Як відомо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків

    29 липня пішохідно-велосипедний міст між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка» отримав чергове пошкодження. Цього разу тріснуло бокове скло, яке служило захистом і страховкою після перил.

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