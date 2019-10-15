На «мосту Кличка» тріснуло чергове скло (фото, відео)
Невідомо, коли розбилося скло скляних перил
В середині жовтня на пішохідно-велосипедному мосту в Києві розбилося ще одне скло. Цього разу постраждала секція скла, що закриває освітлення на перилах шляхопроводу.
В даний момент рух пішоходів на мосту ніяк не обмежений. Про це повідомляє Інформатор.
Точно невідомо, коли саме скло на мосту тріснуло, однак в даний момент ні лампи, ні секції на місці немає.
Також на панорамному склі і навколо перил можна побачити осколки скла.
Територія навколо ніяк не огороджена.
Нагадаємо, в середині вересня на новому пішохідно-велосипедному мосту біля Володимирської гірки відкрили оновлені скляні панелі, які раніше були огороджені від пішоходів парканом.
Як відомо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків.
29 липня пішохідно-велосипедний міст між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка» отримав чергове пошкодження. Цього разу тріснуло бокове скло, яке служило захистом і страховкою після перил.