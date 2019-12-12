На Банковій під вікнами Зеленського з’явиться ковзанка (фото)



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Наразі ведеться установка ковзанки біля Офісу президента Фото: Інформатор

Ковзанку зможуть безкоштовно відвідати всі охочі

У четвер, 12 грудня, на вулиці Банковій у Києві почали збирати нову конструкцію. Прямо під Офісом президента встановлять ковзанку для киян і гостей столиці.

Ковзанка - соціальна ініціатива «Експоцентру України». Випробувати лід на Банковій безкоштовно зможуть всі охочі. Про це повідомляє Інформатор.

«Вона буде розміром 12х28 метрів. Це понад 300 квадратних метрів льоду. Ковзанка має почати працювати в переддень Нового року, приблизно, 28-29 грудня. Все залежить від погодних умов. Якщо буде тепло, то ще плюс два дні, якщо буде мороз, то мінус два дні. Вона буде працювати до 19 січня. Кататися на ній можна буде безкоштовно, тільки зі своїми ковзанами - прокату не передбачено», - розповів гендиректор ВДНГ Євген Мушкін.

Також він запевнив, що установку ковзанки під Офісом вони узгодили з Державним управлінням справами. «Це соціальний проект ВДНГ з метою популяризації як зимового проекту Експоцентру «Зимова країна на ВДНГ», так і наших проектів з відновлення інфраструктури виставки. Зараз збираємо благодійні внески на відновлення ліхтарів на центральній площі ВДНГ, ремонт фонтанів тощо. У нас була розмова з керівником ДУС щодо такого соціального проекту в центрі Києва. Ми отримали згоду зробити це прямо перед Офісом президента», - повідомив Мушкін.

Раніше Київська міська держадміністрація оприлюднила програму новорічних і різдвяних заходів у Києві.