На Березняках молодик зірвав з шиї жінки золотий ланцюжок

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Нападник переховувався на території автозаправної станції

Cтоличні поліцейські затримали киянина, який пограбував перехожу

Увечері у неділю, 13 травня, сталося пограбування жінки на проспекті Соборності у Дніпровському районі Києва. Повідомлення надійшло до поліції, і на місце злочину негайно вирушили автопатрулі та слідчо-оперативна група, повідомляє прес-служба поліції Києва.

За інформацією начальника Дніпровського управління поліції Олександра Кузьміна, жінка поверталася додому, як раптом до неї підбіг невідомий, зірвав з шиї золоту прикрасу та втік. Свідками цієї події стали інші перехожі, які надали поліцейським опис нападника та вказали напрямок у якому він втік.

«Під час ретельного огляду прилеглої території ми знайшли та затримали зловмисника. Він переховувався на території автозаправної станції. Це – 31-річний місцевий житель, раніше судимий за аналогічний злочин. У кишені його одягу ми виявили золотий ланцюжок, який упізнала потерпіла», - зазначив правоохоронець.

У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України чоловіка затримали. Факт події слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.