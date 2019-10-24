На Борщагівці горіла квартира в багатоповерхівці: є постраждалі



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Горіла обшивка вхідних дверей з розповсюдженням на квартиру

У середу, 23 жовтня, сталася пожежа у будинку на вул. Жолудєва, 1 у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 14:06.

До місця виклику було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Вогнеборці встановили, що в під'їзді на третьому поверсі 9-поверхового житлового будинку сталося загоряння обшивки вхідних дверей із розповсюдженням вогню на квартиру, інформує пресслужба столичних рятувальників.

О 14:29 бійці локалізували пожежу, а о 14:31 – ліквідували.

Під час ліквідації пожежі з квартири врятовано чоловіка 1965 року народження, який до приїзду рятувальників самостійно намагався загасити вогонь. Його з термічними опіками обох верхніх кінцівок та діагнозом отруєння чадним газом було передано медикам для подальшої госпіталізації. Крім того, отримала отруєння чадним газом громадянка однієї із сусідніх квартир 1999 року народження, якій медиками було надано допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.

Внаслідок пожежі закопчено стіни та стелю коридору та квартири, згоріла обшивка дверей та дверна рама.

На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.