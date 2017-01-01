На Борщагівській лінії швидкісного трамвая змінюють графік роботи

Тимчасово змінюється рух трамваїв маршрутів № 1, № 2

Із 22:00 8 грудня до 5:30 11 грудня та з 22:00 15 грудня до 5:30 18 грудня закривається рух трамваїв маршрутів № 1 та № 2 на ділянці від вул. Гната Юри до Михайлівської Борщагівки. Про це інформують в КП «Київпастранс», повідомляє «Главком». На цей період збільшено випуск одиниць рухомого



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Борщагівська лінія швидкісного трамвая

Тимчасово змінюється рух трамваїв маршрутів № 1, № 2

Із 22:00 8 грудня до 5:30 11 грудня та з 22:00 15 грудня до 5:30 18 грудня закривається рух трамваїв маршрутів № 1 та № 2 на ділянці від вул. Гната Юри до Михайлівської Борщагівки.

Про це інформують в КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».

На цей період збільшено випуск одиниць рухомого складу на тимчасовому автобусному маршруті № 1Т. Пасажири автобусів зазначеного маршруту мають право користуватись місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в трамваї.

Наразі триває реконструкція трамвайної лінії від вул. Гната Юри до просп. Академіка Корольова.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Київ приїхали новенькі трамваї із Польщі.