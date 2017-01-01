  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    На Борщагівській лінії швидкісного трамвая змінюють графік роботи

    Тимчасово змінюється рух трамваїв маршрутів № 1, № 2
    Із 22:00 8 грудня до 5:30 11 грудня та з 22:00 15 грудня до 5:30 18 грудня закривається рух трамваїв маршрутів № 1 та № 2 на ділянці від вул. Гната Юри до Михайлівської Борщагівки. Про це інформують в КП «Київпастранс», повідомляє «Главком». На цей період збільшено випуск одиниць рухомого
    • Сьогодні, 18:06
    • Розсилка
    Борщагівська лінія швидкісного трамвая
    Борщагівська лінія швидкісного трамвая

    Тимчасово змінюється рух трамваїв маршрутів № 1, № 2

    Із 22:00 8 грудня до 5:30 11 грудня та з 22:00 15 грудня до 5:30 18 грудня закривається рух трамваїв маршрутів № 1 та № 2 на ділянці від вул. Гната Юри до Михайлівської Борщагівки.

    Про це інформують в КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».

    На цей період збільшено випуск одиниць рухомого складу на тимчасовому автобусному маршруті № 1Т. Пасажири автобусів зазначеного маршруту мають право користуватись місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в трамваї.

    Наразі триває реконструкція трамвайної лінії від вул. Гната Юри до просп. Академіка Корольова.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Київ приїхали новенькі трамваї із Польщі.

    Читайте також
    Київ громадський транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ