У Київ приїхали новенькі трамваї із Польщі (фото)

Комунальне підприємство продовжує оновлювати трамвайний парк

В столицю прибула партія новеньких трамваїв, які були закуплені відповідно до умов тендеру, проведеного у 2017 році. Про це інформує прес-служба КП «Київпастранс», повідомляє «Главком». Десять новеньких вагонів вже пройшли необхідне технічне оформлення, й фахівці «Київпастрансу» розпочали їх випробування на



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Комунальне підприємство продовжує оновлювати трамвайний парк

В столицю прибула партія новеньких трамваїв, які були закуплені відповідно до умов тендеру, проведеного у 2017 році. Про це інформує прес-служба КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».

Десять новеньких вагонів вже пройшли необхідне технічне оформлення, й фахівці «Київпастрансу» розпочали їх випробування на Борщагівській лінії швидкісного трамвая.

Ще два вагони PESA прямують до Києва. Доставка очікується до кінця тижня.