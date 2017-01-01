У Київ приїхали новенькі трамваї із Польщі (фото)
- Сьогодні, 20:22
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Комунальне підприємство продовжує оновлювати трамвайний парк
В столицю прибула партія новеньких трамваїв, які були закуплені відповідно до умов тендеру, проведеного у 2017 році. Про це інформує прес-служба КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».
Десять новеньких вагонів вже пройшли необхідне технічне оформлення, й фахівці «Київпастрансу» розпочали їх випробування на Борщагівській лінії швидкісного трамвая.
Ще два вагони PESA прямують до Києва. Доставка очікується до кінця тижня.
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Найближчим часом нові трамваї з'являться на маршруті.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, у середині листопада на Борщагівській лінії швидкісного трамвая сталася пожежа - загорівся вагон.