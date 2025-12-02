Головна Світ Економіка
Міста Німеччини відмовляються від новорічного освітлення заради економії енергії

Ірина Озтурк
Влада низки міст Німеччини відмовилася від різдвяного та новорічного освітлення
Через порожні каси міст та комун під загрозою виявилося святкове освітлення центрів

Цієї зими на багатьох вулицях Німеччини вогнів поменшає: деякі міста збираються заощадити на традиційній різдвяній ілюмінації. На святкове сяйво просто не вистачає грошей. Влада низки міст Німеччини відмовилася від новорічного висвітлення з метою економії. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

«Через порожні каси міст та комун під загрозою виявилося святкове освітлення центрів. Подекуди різдвяна ілюмінація вже сьогодні стала непосильною», – попереджає генеральний директор Спілки роздрібної торгівлі Німеччини Штефан Генс.

Хто оплачує різдвяне освітлення залежить від регіону. Крім міст та комун, витрати несуть також місцеві підприємці та жителі – іноді навіть повністю самостійно.

Так, у Дрездені повністю відмовилися від святкової ілюмінації на барочній Кенігштрассе: зазвичай на цій вулиці прикрашають гірляндами 80 лип. Але цієї осені місто не знайшло грошей на обрізку дерев, і в результаті крони розрослися так сильно, що гірлянди на них просто не помістилися. Місцеві підприємці навіть пропонували самі сплатити обрізку, але місто їм відмовило.

У Штутгарті не встановили частину світлових скульптур – надто дорого. У Гейдельберзі цього року різдвяні вогні включатимуть пізніше: не опівдні, а лише о 15:00. І вимикатимуть максимум через годину після закриття різдвяного ярмарку.

У центрі Ганновера вогні в пішохідній зоні поки що горять, але невідомо, чи протягнуть вони до Різдва чи гроші закінчаться раніше. Інші міста, наприклад Луккенвальде (Бранденбург) та Хільдесхайм (Нижня Саксонія), збирають пожертвування на освітлення.

Магдебург навіть виділив 400 тис. євро на нові декоративні елементи. Але ці гроші знадобилися в іншому місці – як, наприклад, на ремонт застарілих мостів – і повернулися до загального бюджету.

У Швельмі (28 000 мешканців, Північний Рейн-Вестфалія) цього року буде майже зовсім темно: невідомі вкрали різдвяні гірлянди невдовзі після того, як їх повісили. Заміна коштує 30 тис. євро – грошей місто не має. Тепер мешканці сподіваються на приватних донорів і поки що використовують «кілька літніх ліхтариків».

До слова, державна енергетична компанія Німеччини Securing Energy for Europe (SEFE), яку було націоналізовано після початку повномасштабної агресії РФ проти України, підписала попередню угоду з аргентинською компанією Southern Energy. Згідно з цією домовленістю, Німеччина щорічно отримуватиме до двох мільйонів тонн скрапленого природного газу (LNG) протягом восьми років.

Раніше стало відомо, що незважаючи на загальне зниження кількості зареєстрованих злочинів, Німеччина зіткнулася із «тривожним» зростанням рівня насильницьких та сексуальних правопорушень, особливо на транспортних об'єктах. Міністр внутрішніх справ ФРН Олександр Добриндт (ХСС) назвав будь-який напад на людей «нападом на суспільство загалом».

