У Покровську зростає кількість стрілецьких боїв та збільшуються втрати ворога

У Покровську зростає інтенсивність боїв, ворог намагається обійти місто та прорватися в Мирноград

Росіяни намагаються просочитися до Мирнограда, але українські військові знищують противника на підступах

Сили оборони повідомляють, що у Покровську Донецької області зростає інтенсивність боїв зі стрілецької зброї. Ворог зазнає значних втрат, а його спроби прорвати оборону Мирнограда залишаються безрезультатними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 7 корпус ДШВ.

З початку листопада українські військові ліквідували у Покровську 314 російських солдатів, ще 71 – поранені. Росіяни намагалися закріпитися на об’єктах північної частини міста та просунутися до населеного пункту Гришине, проте були знищені.

Противник хоче у короткостроковій перспективі вийти до населеного пункту Гришине, що на північному-заході від Покровська. Через неможливість протиснути оборону Покровська та використати місто як плацдарм для виконання цього задуму росіяни намагаються обійти місто.

ДШВ повідомляє, що російські розвідувальні групи та другий ешелон підрозділів зазнають значних втрат під час взаємодії з українськими військами. Фіксується збільшення кількості спроб росіян просочитися у Мирноград з боку Красного Лиману.

Нагадаємо, що з початку доби загарбник завдав одного ракетного та 47 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 101 керовану авіабомбу. Крім цього, залучили до ударів 3435 дронів-камікадзе та здійснили 3332 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Бої у Покровську тривають вже понад рік, місто фактично оточене з трьох боків російськими підрозділами. Хоча Київ заперечує контроль РФ над містом, активність ворога зростає, а британські аналітики вважають, що на цьому етапі перевага на боці Москви.