Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Покровську зростає кількість стрілецьких боїв та збільшуються втрати ворога

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
У Покровську зростає кількість стрілецьких боїв та збільшуються втрати ворога
У Покровську зростає інтенсивність боїв, ворог намагається обійти місто та прорватися в Мирноград
скриншот мапи DeepState

Росіяни намагаються просочитися до Мирнограда, але українські військові знищують противника на підступах

Сили оборони повідомляють, що у Покровську Донецької області зростає інтенсивність боїв зі стрілецької зброї. Ворог зазнає значних втрат, а його спроби прорвати оборону Мирнограда залишаються безрезультатними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 7 корпус ДШВ.

З початку листопада українські військові ліквідували у Покровську 314 російських солдатів, ще 71 – поранені. Росіяни намагалися закріпитися на об’єктах північної частини міста та просунутися до населеного пункту Гришине, проте були знищені.

Противник хоче у короткостроковій перспективі вийти до населеного пункту Гришине, що на північному-заході від Покровська. Через неможливість протиснути оборону Покровська та використати місто як плацдарм для виконання цього задуму росіяни намагаються обійти місто.

ДШВ повідомляє, що російські розвідувальні групи та другий ешелон підрозділів зазнають значних втрат під час взаємодії з українськими військами. Фіксується збільшення кількості спроб росіян просочитися у Мирноград з боку Красного Лиману. 

Нагадаємо, що з початку доби загарбник завдав одного ракетного та 47 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 101 керовану авіабомбу. Крім цього, залучили до ударів 3435 дронів-камікадзе та здійснили 3332 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Бої у Покровську тривають вже понад рік, місто фактично оточене з трьох боків російськими підрозділами. Хоча Київ заперечує контроль РФ над містом, активність ворога зростає, а британські аналітики вважають, що на цьому етапі перевага на боці Москви.

Читайте також:

Теги: військові місто втрати ворог росіяни Покровськ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 17 листопада
Лінія фронту станом на 17 листопада 2025. Зведення Генштабу
17 листопада, 22:27
Молодшому лейтенанту Андрію Мулявці назавжди 26...
Поліг під час виконання завдання під Покровськом. Згадаймо Андрія Мулявку
17 листопада, 09:00
Корупція під час війни. Чи треба нам хитати човен?
Корупція під час війни. Чи треба нам хитати човен?
12 листопада, 07:17
Президент зауважив, що РФ дуже важливо захопити Покровськ
Зеленський: ситуація в Покровську складна, ворог штурмує місто
7 листопада, 16:20
Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1350-го дня війни
Президент доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках фронту
4 листопада, 19:59
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 316 танків
Втрати ворога станом на 2 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
2 листопада, 06:36
Об’єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах
Масована атака на Одещину: є поранений, пошкоджено енергетичний об’єкт
29 жовтня, 08:49
До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 100 рятувальників
Нічна атака дронів на Київ. Рятувальники показали наслідки обстрілу (фото)
23 жовтня, 09:06
Буданов підкреслив, що нині діючі санкції є секторальними та обмеженими
«Просто санкціями війну не зупинити»: Буданов назвав метод закінчення війни
18 жовтня, 14:13

Події в Україні

Росія 23 рази била по Україні забороненими ракетами «Новатор»
Росія 23 рази била по Україні забороненими ракетами «Новатор»
Україна повернула тіла полеглих воїнів
Україна повернула тіла полеглих воїнів
У Тернополі через ворожий обстріл загинув батько з п'ятирічним сином
У Тернополі через ворожий обстріл загинув батько з п'ятирічним сином
День захисту дітей. Третій корпус Білецького зворушив другою хвилею кампанії «Ми тут, щоб жити»
День захисту дітей. Третій корпус Білецького зворушив другою хвилею кампанії «Ми тут, щоб жити»
Україна розширила серійне виробництво антидронових набоїв
Україна розширила серійне виробництво антидронових набоїв
Поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Тернополю (відео)
Поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Тернополю (відео)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua