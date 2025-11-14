Головна Світ Соціум
Які міста стали найпопулярнішими серед мандрівників у 2025 році: перелік

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Іспанські міста потрапили до ТОП-10 найпопулярніших напрямків для туристів
Іспанія стала найпопулярнішою країною світу у 2025 році

За підсумками туристичного сезону 2025 року, Європа підтвердила свій статус головного світового напрямку для мандрівників, а Іспанія стала абсолютною улюбленицею туристів. Згідно зі звітом туристичного сервісу eDreams ODIGEO, у топ-10 найпопулярніших напрямків потрапили одразу чотири іспанські міста, пише «Главком».

Аналіз показав, що всі 10 найпопулярніших локацій, які обирали мандрівники з усього світу у 2025 році, розташовані в Європі. При цьому домінування Іспанії виявилося очевидним.

Які 10 міст світу стали найпопулярнішими серед туристів у 2025 році:

  • Барселона
  • Париж
  • Пальма-де-Майорка
  • Мадрид
  • Лондон
  • Рим
  • Стамбул
  • Лісабон
  • Амстердам
  • Малага

Включення до рейтингу чотирьох міст – Барселони, Пальми-де-Майорки, Мадрида та Малаги – підтверджує, що саме Іспанія стала найулюбленішою країною для мандрівників цього року, пропонуючи ідеальне поєднання пляжного відпочинку, культури та міського життя. 

Експерти також відзначили місто, яке продемонструвало найшвидше зростання популярності серед усіх світових напрямків. Ним стало Ріо-де-Жанейро (Бразилія), яке показало зростання попиту на 164%.

Туристичне видання Lonely Planet рекомендує відвідувачам Ріо обов'язково побачити статую Христа Спасителя, насолодитися заходом сонця на скелі Цукрова голова та відпочити на знаменитому пляжі Копакабана.

Нагадаємо, Афіни були визнані найкращим містом Європи для відпочинку без використання автомобіля завдяки чудовому громадському транспорту, доступності пам'яток та великим пішохідним зонам. 

