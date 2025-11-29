Головна Країна Події в Україні
Українська ППО вночі показала унікальний результат

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Флеш особливо підкреслює, що запорукою успіху стала саме майстерність українських бійців ППО
фото з відкритих джерел

Жодне місто у світі не зможе відбити продуману атаку понад пів тисячі повітряних цілей

ЗСУ в ніч проти 29 листопада показали унікальний результат, їхні не мають аналогів у світі. Як інформує «Главком», про це написав у Facebook український експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій Бескрестнов із позивним Флеш.

Експерт високо оцінив роботу української ППО під час відбиття російської масованої ракетно-дронової атаки на Україну, головним напрямком якої був Київ.

«Я без пафосу скажу, що, напевно, жодне місто у світі жодної країни не зможе відбити продуману атаку понад пів тисячі повітряних цілей», – зазначив він.

Флеш особливо підкреслює, що запорукою успіху стала саме майстерність українських бійців ППО.

«Ми вистояли. Дякуємо ЗСУ», – підсумував він.

Цієї жахливої ночі, коли протиповітряна оборона зіткнулася з безпрецедентною навалою – майже шість сотень ворожих безпілотників, – розраховувати лише на автоматизовані системи було неможливо. Проте захисники неба продемонстрували феноменальну майстерність, знищивши понад 90% цієї повітряної армади. Крім того, вони ідеально відпрацювали по балістичних цілях, зупинивши всі чотири випущені «Іскандери».

Як відомо, українська столиця пережила одну з найжорстокіших і наймасштабніших повітряних атак з боку Росії за останні місяці. Ворог застосував цілий арсенал засобів ураження – від гіперзвукових ракет «Кинджал» та балістики до крилатих ракет і близько 300 ударних дронів. Внаслідок цього удару та падіння уламків у Дарницькому районі Києва зафіксовано руйнування та, на жаль, загибель людини. 

