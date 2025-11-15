Головна ялинка України на Софійській площі цього року буде особливою

Встановлюють ялинку за кошти спонсорів і меценатів, а не з міського бюджету

Кожен охочий зможе прикрасити новорічне дерево власними іграшками та передати частинку своєї енергії

У Києві, цього року, головна новорічна ялинка України буде особливою, вона здивує. Її зможе прикрасити кожен охочий. Як інформує «Главком», про це розповів підприємець Ігор Добруцький в ефірі «Київ24».

«Особливість у тому, що хочеться, щоб навколо головної традиції міста долучилося більше людей із добрим серцем і передали через ці іграшки свою енергію саме на головну ялинку. Тому цього року ми зробили її трохи вищою, але не повертаємося до тих часів, коли вона була яскравою. Ми хочемо, щоб вона була душевною, відповідала внутрішньому стану людей і була в гармонії із Софійською площею», – розповів організатор.

За його словами, пастельні кольори іграшок нагадують фрески та історичні традиції міста. Кожен охочий зможе прикрасити близько півтисячі іграшок на гілках ялинки. Загалом дизайнери встановлять близько 4,5 тисяч гілок на 16-метрову ялинку.

Захід триватиме з 25 до 30 листопада: відвідувачі отримають кошики з іграшками, гірляндами та гілочками для прикрашання. Святкову інсталяцію завершать встановленням різдвяної зірки.

«Ми плануємо об'єднати всіх для того, щоб створити символ, який підтримує традиції та дарує радість українському народу», – додав він.

Як відомо, головну новорічну ялинку Києва щороку встановлюють на Софійській площі. Вона є головним символом святкового настрою, дарує киянам і гостям міста радість і відчуття свята.

Поряд облаштовують ковзанку та святкові будиночки з їжею та солодощами, кавою та чаєм.

Нагадаємо, головну ялинку країни встановлять на Софійській площі. Місто не витрачатиме бюджетні гроші на різдвяно-новорічну локацію – це візьмуть на себе меценати. Підготовчі роботи планують розпочати з 8 листопада. Сама локація традиційно почне працювати в День святого Миколая – 6 грудня 2025 року. Окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть.