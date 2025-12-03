Головна Київ Новини
Будівництво метро на Виноградар: названо нові терміни відкриття станції «Мостицька»

Станція «Мостицька» буде закінчена в основних конструкціях у 2026 році, але метро поїде не раніше, ніж коли закінчиться будівництво двох станцій, зокрема й «Варшавської»
Загалом з міського бюджету Києва та власних коштів Київського метрополітену цьогоріч на будівництво сплатили 932 млн грн

Керівництво Київського метрополітену оголосило про зміну термінів завершення будівництва метро на Виноградар: станцію «Мостицька» в основних конструкціях планують закінчити у 2026 році, але відкрити її для пасажирів зможуть не раніше 2027 року. Це суперечить попередній обіцянці мера Києва Віталія Кличка запустити щонайменше одну нову станцію вже наступного року. Про нові плани 3 грудня на засіданні Київської міської ради повідомив очільник метрополітену Віктор Вигівський, інформує «Главком»

Вигівський  розповів, що реалізація першої черги об'єкта передбачається з шістьма пусковими комплексами. У 2025 році передбачено фінансування на будівництво дільниці у розмірі 1,951 млрд грн. До 2023 року збудували правоперегінний тунель від станції «Мостицька» до станції «Сирець» завдовжки 1250 м, спорудили основні конструкції суміщеної тягою знижувальної підстанції – станції «Мостиська». Частково зробили огороджувальні конструкції.

Загалом з міського бюджету Києва та власних коштів Київського метрополітену цьогоріч на будівництво сплатили 932 млн грн, сказав Вигівський. Станом на зараз підрядник – компанія «Автострада» продовжує будівельні роботи цілодобово.

За словами Вигівського, станція «Мостицька» буде закінчена в основних конструкціях у 2026 році, але метро поїде не раніше, ніж коли закінчиться будівництво двох станцій, зокрема й «Варшавської».

Варто нагадати, що станція метро «Варшавська» на початку будівництва мала назву «Проспект Правди».

«Загалом планується закінчення виконання робіт в 27-му році, але ми з вами всі розуміємо, що ми живемо в воєнний час, як додатково питання фінансування важливе», – відповів очільник метрополітену на запитання ГО «Пасажирів Києва».

Нагадаємо, під час засідання Київради 9 жовтня очільник Києва Віталій Кличко зазначив, що наступного, 2026-го року як мінімум одна станція на Виноградар буде відкрита. Директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік тоді зазначав: питання про метро на Виноградар наразі слід адресувати суто підряднику, виходячи з того, які можливості є в нього та у бюджету Києва.

«По тих коштах, які зараз забюджетовані в поточному році, є запевнення, що вони будуть виконані. Роботи на цьому об'єкті ведуться», – казав Репік.

У серпні минулого року КП «Київський метрополітен» уклало договір на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар із ТОВ «Група компаній «Автострада». У листопаді стало відомо про відновлення будівництва метро на Виноградар.

Договором передбачено будівництво двох станцій – «Мостицька» та «Проспект Правди». Вартість робіт – близько 6 млрд грн, з них місто уже виділило 4 млрд грн. Планується, що дві нові станції перевозитимуть понад 90 тисяч пасажирів.

На об'єкті побудовано правий перегінний тунель протяжністю майже 1250 метрів від станції «Мостицька» до станції «Сирець». Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла.

Також частково влаштовані огороджувальні конструкції методом «стіна в ґрунті», монолітне та залізобетонне кріплення котловану металоконструкціями – з розробкою та вивезенням ґрунту. Споруджені основні конструкції суміщеної тягової підстанції, частково збудовані двоярусні тунелі.

