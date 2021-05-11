Двоє посадовців постануть перед судом через загибель чоловіка на будівництві

Робітник впав із восьмого поверху будівлю на площадку сходового маршу шостого поверху та загинув

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно директора та виконроба приватного товариства за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини та створило загрозу загибелі інших людей. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Нагадаємо, троє робітників виконували будівельні роботи з монтажу опалубки на 8 поверсі будівельного майданчика на вул. Польовій у Києві.

Виявивши недолік будівельної конструкції, один з працівників почав підіймати опалубку з метою підкласти під неї додаткові матеріали, щоб таким чином підняти її. Інші робітники вирішили йому допомогти.

Згуртувавшись в одному місці та не дотримуючись правил монтажу, охорони праці та техніки безпеки, робітники перевищили навантаження на конструкцію захисної решітки. В результаті конструкція порушилась, нахилилась та впала. Двоє працівників встигли вхопитись за край опалубки, а третій впав на площадку сходового маршу шостого поверху та загинув.

За результатами розслідування обвинувальний акт відносно двох службовців скеровано до Солом’янського районного суду Києва.

Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, 27 січня на двох будівельних майданчиках у Києві сталися падіння з висоти.

Так, на будівництві на вул. Північно-Cирецькій 42-річний чоловік упав із висоти трьох метрів. Медики екстреної допомоги госпіталізували постраждалого з закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою хребта, закритою травмою грудної клітки.

У Святошинському районі столиці на будівництві два чоловіки впали у шахту ліфта орієнтовно з 7-8 поверху. 23-річний чоловік госпіталізований з переломом лівої стегнової кістки, закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітки. 31-річний чоловік від завданих травм через падіння помер.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом падіння двох чоловіків у шахту ліфта в недобудові.