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    Трагедії на будівництві в Києві: з висоти впали три чоловіки, є жертва

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    Двоє чоловіків упали в шахту ліфта на будівництві - Трагедії на будівництві в Києві: з висоти впали три чоловіки, є жертва
    Двоє чоловіків упали в шахту ліфта на будівництві
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Два чоловіки з важкими травмами шпиталізовані

    У середу, 27 січня, на двох будівельних майданчиках у Києві сталися падіння з висоти. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

    Так, опівдні на будівництві на вул. Північно-Cирецькій 42-річний чоловік упав із висоти трьох метрів. Медики екстреної допомоги госпіталізували постраждалого з закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою хребта, закритою травмою грудної клітки.

    А ввечері  Святошинському районі столиці на будівництві два чоловіки впали у шахту ліфта орієнтовно з 7-8 поверху.

    23-річний чоловік госпіталізований з переломом лівої стегнової кістки, закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітки.

    31-річний чоловік від завданих травм через падіння помер.

    Нагадаємо, 6 грудня 2020 року у Солом’янському районі на одному з будівельних об’єктів охоронець знайшов у шахті ліфта невідомого чоловіка, який, вірогідно, туди впав з висоти. Чоловіку 45 років. На місце була викликана бригада екстреної медичної допомоги, яка доправила постраждалого до політравматологічного відділення.

    22 листопада в одному із гіпермаркетів Святошинського району Києва сталася трагедія: обірвався ліфт, що призвело до загибелі людини.

    Теги: трагедія Київ будівництво лікарня
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