Трагедії на будівництві в Києві: з висоти впали три чоловіки, є жертва

Двоє чоловіків упали в шахту ліфта на будівництві

Два чоловіки з важкими травмами шпиталізовані

У середу, 27 січня, на двох будівельних майданчиках у Києві сталися падіння з висоти. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

Так, опівдні на будівництві на вул. Північно-Cирецькій 42-річний чоловік упав із висоти трьох метрів. Медики екстреної допомоги госпіталізували постраждалого з закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою хребта, закритою травмою грудної клітки.

А ввечері Святошинському районі столиці на будівництві два чоловіки впали у шахту ліфта орієнтовно з 7-8 поверху.

23-річний чоловік госпіталізований з переломом лівої стегнової кістки, закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітки.

31-річний чоловік від завданих травм через падіння помер.

Нагадаємо, 6 грудня 2020 року у Солом’янському районі на одному з будівельних об’єктів охоронець знайшов у шахті ліфта невідомого чоловіка, який, вірогідно, туди впав з висоти. Чоловіку 45 років. На місце була викликана бригада екстреної медичної допомоги, яка доправила постраждалого до політравматологічного відділення.

22 листопада в одному із гіпермаркетів Святошинського району Києва сталася трагедія: обірвався ліфт, що призвело до загибелі людини.