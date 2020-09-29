На Центральному автовокзалі Києва збережуть радянські мозаїки (фото)



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Мозаїка на Центральному автовокзалі Києва Фото: Фонд збереження культурної спадщини Ади Рибачук та Володимира Мельніченка

Під час оновлення автовокзалу архітектори інтегрують мозаїчні панно в новий дизайн

Фонд збереження культурної спадщини Ади Рибачук та Володимира Мельніченка досяг компромісу з питання збереження мозаїк в інтер’єрі Центрального автовокзалу.

Нещодавно новий власник підприємства «Київпассервіс» і автостанцій Києва заявив про наміри модернізувати будівлю Центрального автовокзалу на Деміївській площі. Всередині знаходяться мозаїчні панно художників-монументалістів Ади Рибачук та Володимира Мельніченка.

Архітектурне бюро MCube, яке відповідає за проєкт модернізації автовокзалу, заявило, що інтегрує авторські мозаїки в оновлений простір будівлі.

«Плануємо відфотографувати мозаїки і розмістити їх у дизайн-проєкті, для презентації Фонду, автору та інвесторам. Першочерговий задум був інший, але після того, як дізналися історію мозаїк та їх авторів Ади Рибачук та Володимира Мельніченка, стало зрозуміло, що мозаїки потрібно зберегти та інтегрувати в той інтер’єр, який буде», – повідомив представник MCube Іван Маргітич.

Центральний автовокзал Києва було збудовано у 1957-1961 роках за проєктом архітекторів Авраама Мілецького, І. Н. Мельника й Едуарда Більського. Рибачук і Мельніченко займалися дизайном інтер’єру, декоративно-монументальними роботи та ескізами панно.

Нагадаємо, пакет акцій «Київпассервісу» продали компанії «Бастіон-Груп» компанії у березні за 230 мільйонів гривень. У власності підприємства перебуває шість автовокзалів Києва та 18 станцій в області.

Новий власник автовокзалів Києва планує також найближчим часом зробити косметичний ремонт автостанції «Полісся», що на північній околиці столиці, та автовокзалу «Південний», що біля станції метро «Іподром». Та у першу чергу компанія-власник планує зосередитися на оновленні Центрального автовокзалу.



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Джерело: Хмарочос