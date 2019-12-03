Клофелінщик, жертвами якого стали троє людей, отримав 13 років тюрми



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На судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав

Чоловік підписав у напої своїх жертв психотропну речовину

Голосіївським районним судом столиці до 13 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який вчиняв розбійницькі напади на громадян з використанням сильнодіючого препарату.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Встановлено, що 36-річний обвинувачений знайомився з потерпілими на вулиці у пізній час доби та запрошував до спільного розпивання алкогольних напоїв.

«Надалі зловмисник підсипав у напої потерпілих психотропну речовину (клозапін), після чого, користуючись їх безпорадним станом, відбирав у жертв гаманці, мобільні телефони, золоті прикраси та інші цінні речі. Награбоване майно зловмисник у подальшому здавав у місцеві ломбарди», - розповіли в прокуратурі.

Слідством встановлено, що упродовж 2017 року жертвами клофелінщика стали троє киян.

«Попри те, що у судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав та всілякими способами намагався уникнути відповідальності, суд визнав доведеною вину чоловіка у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 та ч. 4 ст.187, ч. 1 ст. 119 КК України, та призначив йому остаточне покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна», - зазначили в прокуратурі.

До вступу вироку у законну силу суд залишив обвинуваченого під вартою.

Раніше столичні правоохоронці затримали іноземця, який під час спільного відпочинку підсипав у напої потерпілих лікарську речовину, від якої останні втрачали свідомість. Користуючись їх безпорадним станом, чоловік забирав у жертв мобільні телефони, ювелірні вироби та гроші.