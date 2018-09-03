На центральному залізничному вокзалі у Києві закрито на ремонт ескалатори
-
Розсилка
Ремонтні роботи триватимуть впродовж двох діб
«Укрзалізниця» проведе профілактичний ремонт ескалаторів у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу в Києві. Роботи триватимуть впродовж двох діб. Про це повідомляє медіацентр «Укрзалізниці».
Так, 3 вересня вдень буде призупинено роботу ескалатора, що працює на спуск. Ескалатор на підйом працюватиме.
А 4 вересня о 9:00 буде зупинено на добу другий ескалатор, що працює на підйом. Роботу ескалатора на спуск буде поновлено.
На обох підйомниках буде замінено підшипники на обвідних колесах.
«Укрзалізниця» просить вибачення у пасажирів за тимчасові незручності.