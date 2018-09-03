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    На центральному залізничному вокзалі у Києві закрито на ремонт ескалатори

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    На центральному залізничному вокзалі у Києві закрито на ремонт ескалатори

    Ремонтні роботи триватимуть впродовж двох діб

    «Укрзалізниця» проведе профілактичний ремонт ескалаторів у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу в Києві. Роботи триватимуть впродовж двох діб. Про це повідомляє медіацентр «Укрзалізниці».

    Так, 3 вересня вдень буде призупинено роботу ескалатора, що працює на спуск. Ескалатор на підйом працюватиме.

    А 4 вересня о 9:00 буде зупинено на добу другий ескалатор, що працює на підйом. Роботу ескалатора на спуск буде поновлено.

    На обох підйомниках буде замінено підшипники на обвідних колесах.

    «Укрзалізниця» просить вибачення у пасажирів за тимчасові незручності.

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