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    На Чернігівщині знайдено тіло одного зі зниклих на Київському морі рибалок

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    Рятувальники обстежують&nbsp;<span lang="UK">акваторію Київського водосховища</span> - На Чернігівщині знайдено тіло одного зі зниклих на Київському морі рибалок
    Рятувальники обстежують акваторію Київського водосховища
    Фото: ДСНС

    Тривають пошуки другого чоловіка

    Сьогодні, 3 березня, о 12:00 поблизу с. Лошакова Гута Козелецького району Чернігівської області на відстані близько 70 м від берега у воді було знайдено тіло одного з рибалок, зниклих в акваторії Київського водосховища три дні тому.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Продовжуються пошуки другого чоловіка.

    Всього до пошукової операції залучено 55 осіб та 11 одиниць техніки, з них від ДСНС – 14 осіб та 5 одиниць техніки, зокрема, вертоліт H-225 Super Puma.

    Як повідомлялося, сьогодні з 9-ї години ранку гелікоптером H-225 Super Puma ДСНС України було поновлено пошуки двох чоловіків, які 28 лютого вийшли на човні «Прогрес» в акваторію Київського водосховища на риболовлю і зникли.

    Раніше Головне управління Нацполіції у Київській області повідомило про зниклих рибалок.

    До пошуку рибалок залучено гелікоптер H-225 Super Puma з робочою пошуковою групою у кількості 5 осіб для обстеження акваторій ймовірного зникнення рибалок.

    Від ДСНС також залучено водолазно-рятувальне відділення 10-го Державного пожежно-рятувального загону міста Вишгород у кількості 5 осіб.

    У свою чергу, Іванківським районним відділом Нацполіції проводиться обстеження прибережної зони.

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