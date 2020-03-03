На Чернігівщині знайдено тіло одного зі зниклих на Київському морі рибалок



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Рятувальники обстежують акваторію Київського водосховища Фото: ДСНС

Тривають пошуки другого чоловіка

Сьогодні, 3 березня, о 12:00 поблизу с. Лошакова Гута Козелецького району Чернігівської області на відстані близько 70 м від берега у воді було знайдено тіло одного з рибалок, зниклих в акваторії Київського водосховища три дні тому.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Продовжуються пошуки другого чоловіка.

Всього до пошукової операції залучено 55 осіб та 11 одиниць техніки, з них від ДСНС – 14 осіб та 5 одиниць техніки, зокрема, вертоліт H-225 Super Puma.

Як повідомлялося, сьогодні з 9-ї години ранку гелікоптером H-225 Super Puma ДСНС України було поновлено пошуки двох чоловіків, які 28 лютого вийшли на човні «Прогрес» в акваторію Київського водосховища на риболовлю і зникли.

Раніше Головне управління Нацполіції у Київській області повідомило про зниклих рибалок.

До пошуку рибалок залучено гелікоптер H-225 Super Puma з робочою пошуковою групою у кількості 5 осіб для обстеження акваторій ймовірного зникнення рибалок.

Від ДСНС також залучено водолазно-рятувальне відділення 10-го Державного пожежно-рятувального загону міста Вишгород у кількості 5 осіб.

У свою чергу, Іванківським районним відділом Нацполіції проводиться обстеження прибережної зони.