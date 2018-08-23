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    На Дегтярівській «ВАЗ» збив на смерть пішохода (фото, відео)

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    ДТП на вул. Дегтярівській - На Дегтярівській «ВАЗ» збив на смерть пішохода (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    ДТП на вул. Дегтярівській

    Пішохід йшов по переходу, проте, на який сигнал світлофора, встановить слідство

    У четвер, 23 серпня, в Києві на вулиці Дегтярівська, 39 сталася смертельна ДТП: «ВАЗ 2106» збив чоловіка.

    Аварія трапилася близько 6:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, «ВАЗ» їхав по Дегтярівській у сторону станції метро «Лук'янівська». У районі зупинки громадського транспорту «Інститут газу» переходив дорогу чоловік. «Жигуль» наїхав на пішохода.

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    Від отриманих травм чоловік 1975 року народження помер на місці. Попередньо, пішохід йшов по переходу, проте на який сигнал світлофора, встановить слідство.

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    На Дегтярівській «ВАЗ» збив на смерть пішохода (фото, відео)
    На Дегтярівській «ВАЗ» збив на смерть пішохода (фото, відео)
    На Дегтярівській «ВАЗ» збив на смерть пішохода (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Через ДТП на вулиці Дегтярівській утворився затор в обох напрямках.

    Подробиці події з'ясовуються. На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група і медики.

    Нагадаємо, у ніч на 23 серпня в Києві на вулиці Братиславській сталася смертельна ДТП: Fiat Doblo збив чоловіка.

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