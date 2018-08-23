На Дегтярівській «ВАЗ» збив на смерть пішохода (фото, відео)



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Фото: Інформатор ДТП на вул. Дегтярівській

Пішохід йшов по переходу, проте, на який сигнал світлофора, встановить слідство

У четвер, 23 серпня, в Києві на вулиці Дегтярівська, 39 сталася смертельна ДТП: «ВАЗ 2106» збив чоловіка.

Аварія трапилася близько 6:30. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, «ВАЗ» їхав по Дегтярівській у сторону станції метро «Лук'янівська». У районі зупинки громадського транспорту «Інститут газу» переходив дорогу чоловік. «Жигуль» наїхав на пішохода.

Від отриманих травм чоловік 1975 року народження помер на місці. Попередньо, пішохід йшов по переходу, проте на який сигнал світлофора, встановить слідство.

Через ДТП на вулиці Дегтярівській утворився затор в обох напрямках.

Подробиці події з'ясовуються. На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група і медики.

Нагадаємо, у ніч на 23 серпня в Києві на вулиці Братиславській сталася смертельна ДТП: Fiat Doblo збив чоловіка.