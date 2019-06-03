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    Новини

    На дні озера в Києві водолази знайшли тіло чоловіка

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    На дні озера в Києві водолази знайшли тіло чоловіка

    До рятувальників надійшла інформація про зникнення чоловіка в акваторії озера

    У неділю, 2 червня, в озері Заплавне в Дарницькому районі Києва потонув чоловік. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про зникнення чоловіка в акваторії озера надійшла до рятувальників о 12:02.

    На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Києві.

    «Рятувальники провели водолазно-пошукові роботи по виявленню тіла потопельника. В результаті пошуків на відстані 30 м від берега на глибині 8 м виявлено тіло потопельника 1970 року народження, та передано слідчо-оперативній групі», - інформують у ДСНС.

    Причину трагедії встановлюють правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, з початку року станом на 1 червня на водоймах країни вже загинули 274 особи, з яких 25 - діти. При цьому врятовано 138 осіб, у тому числі 20 дітей.

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