На Docudays UA можна буде побачити фільми громадської активності



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Кадр з фільму «Ти, бля, рота закрий!»

Показ фільмів відбудеться в кінотеатрі «Жовтень»

23 березня в кінотеатрі «Жовтень» відбудеться презентація стрічок-переможців «CIVIL PITCH: фільми громадської активності». Це унікальний для України формат, коли громадські активісти та документалісти об’єдналися для створення стрічок, спрямованих на зміни в суспільстві. Протягом року вони працювали над короткометражними документальними історіями.

Показ фільмів відбудеться в кінотеатрі «Жовтень» 23 березня о 17:00 у залі «Кіноман». Вхід на показ за безкоштовними квитками, які можна буде взяти у фестивальній касі кінотеатру.

За словами організаторів фестивалю, у цій програмі чотири фільми, які торкаються гостросоціальних тем нашої країни.

«У фільмі «Поки ви всі зі мною» Юлії Кочетової-Набожняк ми опиняємось на терапевтичному тренінгу для секспрацівниць. Як живуть без юридичного статусу в Україні громадський активіст з Росії та журналістка з Киргизстану, розповідає Дмитро Тяжлов у фільмі «Без статусу. Україна»», - йдеться у повідомленні.

У фільмі «Колір фасаду – синій» Олексія Радинського глядачі бачитимуть архітектора та художника Флоріана Юр’єва. Щоб урятувати свій авторський архітектурний проект – київську «Літаючу тарілку» – від перетворення на частину торговельного центру, Флоріан Юр’єв розпочинає кампанію проти свавілля столичних забудовників.

А головним героєм стрічки «Ти, бля, рота закрий!» Таїсії Кутузової є активіст Сергій Чагаров, який бореться з корупцією з 15 років у своєму рідному селі Гатне під Києвом. Його головна зброя – документ і журналістський текст.

Також у межах правозахисної програми фестивалю Rights Now! у просторі IZONE (Київ, вул. Набережно-Лугова, 8) відбудуться додаткові покази цих стрічок та обговорення за участі героїв, активістів та режисерів. Зокрема, 24 березня о 14:00 – показ фільму «Ти, бля, рота закрий» і дискусія на тему «Беззахисні захисники: чому нападають на громадських активістів і як це зупинити?». 24 березня о 16:00 – показ фільму «Колір фасаду – синій» та обговорення з героєм фільму й представниками громадської ініціативи SaveKyivModernism. А 29 березня о 17:00 відбудеться показ фільму «Без статусу. Україна» та розмова з героями фільму, представником УВКБ ООН в Україні та командою No borders.

Інформаційний партнер правозахисного фестивалю - «Главком» .

Співорганізатори «CIVIL PITCH: фільми громадської активності»: Програма сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та впроваджується Pact в Україні; Goethe-Institut в Україні; Docudays UA.