На дорозі на Борщагівці відкрилося провалля



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Провалля утворилося біля супермаркету Фото: Вартові еспресо

Біля провалля встановили огородження

У Києві на автомобільній дорозі у житловому масиві Борщагівка утворилося провалля. Про це пишуть «Вартові Еспресо».

«На столичній Борщагівці, неподалік Ашану, відкрився портал в пекло. Подейкують, що туди потрапляють ті, хто досі їздить на літній гумі та паркується не там, де треба», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, величезну яму, яка зустрічала гостей Києва біля Центрального залізничного вокзалу столиці, дорожні служби оперативно засипали.

Як повідомлялося, величезна яма на Привокзальній площі навіть не була не огороджена, і натовп людей вже почав кидати туди сміття.