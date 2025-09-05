Головна Київ Новини
На фронті загинув журналіст і військовий Олександр Голяченко

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На фронті загинув журналіст і військовий Олександр Голяченко
Олександр Голяченко став 109-м медійником, який загинув унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну
фото: «Наш Київ»

Голяченко долучився до війська у 2025 році, розділивши вибір свого батька, який стоїть на захисті України з 2022 року

На фронті загинув колишній журналіст радіо «Київ FM» та видання «Наш Київ» військовослужбовець Олександр Голяченко. Про це повідомляє «Детектор Медіа» з посиланням на батька загиблого захисника, телеведучого передачі «Наш футбол» на Першому національному та військового Сергія Голяченка, інформує «Главком»

«Мій синочок. Вчора він загинув. Загинув, як герой, захищаючи майбутнє цієї країни, своїх близьких, друзів. Ще до кінця не усвідомлюю, як жити далі без нього. Він був доброю, порядною і талановитою людиною. Світ вже не буде таким, як донині. Принаймні для мене… Любитиму тебе завжди, мій небесний», – написав Сергій Голяченко.

Про загибель Олександра Голяченка повідомив його батько, жуоналіст Сергій Голяченко, який також боронить Україну на фронті
Про загибель Олександра Голяченка повідомив його батько, жуоналіст Сергій Голяченко, який також боронить Україну на фронті
Скриншот зі сторінки Сергія Голяченка

Близька подруга Олександра, журналістка Ірина Ганах розповіла, що він долучився до війська у 2025 році, розділивши вибір свого батька, який стоїть на захисті України з 2022 року.

З 2016 по 2020 рік журналіст працював у редакції новин на радіо «Київ FM». За словами Ірини Ганах, Олександр вирізнявся уважністю до деталей і відчуттям відповідальності перед слухачем. «Його тексти та прямі включення завжди мали одну спільну рису – повагу до аудиторії. Цим принципом він завжди керувався у своїй роботі», – поділилася журналістка.

З 2016 по 2020 рік журналіст працював у редакції новин на радіо «Київ FM»
З 2016 по 2020 рік журналіст працював у редакції новин на радіо «Київ FM»
фото: Інститут масової інформації

Від 2020 року Олександр робив інтерв’ю та аналітичні матеріали для видання «Наш Київ». Як зауважила Ірина Ганах, колеги згадують Олександра як журналіста, «який умів бачити за новиною людину».

«Олександр Голяченко залишиться в пам’яті тих, хто знав його особисто й через тексти, як чесний і відданий своїй справі журналіст, а також як людина, що обрала шлях служіння. Його загибель – велика втрата для журналістської спільноти й для всієї країни», – сказала Ірина.

Колега Сергія Голяченка, колишній головний редактор газети «Український футбол» Сергій Бондаренко висловив свої співчуття/

«З учорашнього вечора намагаюся втримати повінь на своїх очах. Даремно. Сльози повсякчас проступають. Сергій Голяченко, мій старий друг, товариш, колега не часто мені пише. На передовій це розкіш. Але вчора сповістив про страшне – на фронті загинув його син Сашко. Я знав цю дитину, коли їй було три, п'ять, сім, 10 років… Боляче. Нестерпно боляче. Мої співчуття Сергію та Світлані. Я не знайду слів, щоб втішити вас, друзі. Їх не існує. Тримайтесь… А Сашкові – Царство Небесне і Вічна Слава!» – написав Бондаренко у Facebook.

За даними Інституту масової інформації, Олександр Голяченко став 109-м медійником, який загинув унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

