Пєсков: всі гарантії безпеки містилися в домовленостях у 2022 році

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що усі гарантії безпеки для України нібито містилися в положеннях домовленостей у Стамбулі у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Усі гарантії безпеки там містилися, вони там усі забезпечувалися», – сказав речник.

Зауважимо, що на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) речник російського диктатора Дмитро Пєсков також заявив гарантії безпеки повинні бути надані не тільки Україні, але й Росії. За словами речника Кремля, гарантії безпеки для України «можуть і мають бути предметом для майбутніх перемовин».

Як відомо, на сьогодні 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Раніше стало відомо, що західні партнери з «коаліції охочих» обговорювали гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.