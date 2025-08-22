Головна Світ Політика
Reuters: Путін висунув нові умови миру

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Reuters: Путін висунув нові умови миру
Путін пішов на певний «компроміс» порівняно з умовами, висунутими у червні 2024 року
колаж: glavcom.ua

Reuters: Путін висунув нові вимоги до України на зустрічі з Трампом

Агентство Reuters, посилаючись на три джерела, знайомі з думкою Кремля, повідомило, що російський диктатор Володимир Путін представив нові умови для завершення війни в Україні під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці. Головними вимогами залишаються відмова України від Донбасу та її нейтральний статус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними джерел, Путін пішов на певний «компроміс» порівняно з умовами, висунутими у червні 2024 року. Тоді він вимагав від України поступитися чотирма областями повністю. Тепер же, за інформацією Reuters, Москва готова зупинити наступ на поточних лініях фронту в Запорізькій та Херсонській областях, а натомість вимагає від України повністю залишити східний Донбас, який вона все ще контролює.

Крім того, російський диктатор наполягає на:

  • Відмові України від амбіцій щодо вступу до НАТО та збереженні нейтралітету.
  • Обмеженні чисельності української армії.
  • Забороні на розміщення будь-яких західних військ на території України.

Джерела також зазначають, що в рамках можливої угоди Росія готова повернути Україні невеликі частини Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей, які вона контролює.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово відкидав ідею виведення військ з міжнародно визнаних українських земель, назвавши це «питанням виживання». Він також наголосив, що Росія не має права вирішувати питання щодо членства України в НАТО.

Політолог Семюел Чарап із американського аналітичного центру RAND заявив, що будь-яка вимога про виведення українських військ з Донбасу залишається «неприйнятною» для Києва. Він висловив думку, що відкритість Путіна до «миру» на таких умовах може бути «демонстрацією для Трампа», а не ознакою справжньої готовності до компромісу.

Reuters також повідомляє, що Білий дім та НАТО не надали коментарів щодо російських пропозицій.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Туреччина готова приєднатися до «клубу гарантів безпеки» для України. За його словами, таке рішення стало можливим завдяки позитивному сигналу від Сполучених Штатів. Про це Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

Глава держави зазначив, що раніше європейські країни виявляли деяку невпевненість у готовності надавати гарантії безпеки без координації з боку США. За словами Зеленського, готовність американців долучитися до цього процесу відкрила шлях для інших країн підтвердити свої зобов'язання.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак провів координаційну розмову з радниками з нацбезпеки, які представляють Німеччину, Італію, Францію, Велику Британію, Фінляндію, а також ЄС та НАТО та повідомив про результати переговорів, передає «Главком». Єрмак повідомив, що у ході бесіди йшлося про можливий зрив переговорів з боку Росії. На цей випадок триває робота над розробкою плану дій.

Нагадаємо, Штати мають бути корисними на шляху припинення війни в Україні, але Європа має відігравати провідну роль. Про це розповів віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Теги: Україна війна росія путін переговори Дональд Трамп Володимир Зеленський

