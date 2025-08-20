Головна Спорт Новини
«Втік з лікарні». Військовий розповів, як після поранення збирав кошти на авто побратимам

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Восени 2023 року під Бахмутом Роман Кривицький отримав поранення

Роман Кривицький: Мені фізично було важко, але я розумів, що мушу якось допомагати

Триразовий чемпіон України з карате та президент Київської міської федерації кіокушинкай карате Роман Кривицький в інтерв'ю «Главкому» розповів, як після поранення організував дитячий турнір з карате, на якому були зібрані кошти для придбання авто його побратимам.

Восени 2023 року під Бахмутом Роман Кривицький отримав поранення та потрапив до лікарні.

«Мене вже трошки «підлатали» після поранення. У мене з лівою рукою були проблеми, променевий нерв був перебитий, кисть взагалі не працювала, пальці не працювали… Ми тоді провели турнір, в якому взяло участь близько 600 дітей. Нас тоді прийшли підтримати поет та журналіст Дмитро Лазуткін, президент Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич. Ми тоді заробили більше 200 тис. грн. Я купив автівку, причіп. Втік з лікарні... Потрібно ж було все це доставити. Мені тоді фізично було важко все це організовувати, але я розумів, що мушу якось допомагати», – зазначив Кривицький.

Нагадаємо, Роман Кривицький в інтерв'ю «Главкому» згадував, як отримав поранення на війні.

«Це був кінець березня – початок квітня 2023 року. Ми працювали в Іванівському, під Бахмутом. Прилетіло з СПГ (станковий протитанковий гранатомет). Я кричу: «Ліва рука, ліва рука». Побратим відразу наклав турнікет. Уламки також влучили в голову – врятував шолом. Якби на 2 см нижче – був би «200», – зазначив Кривицький.

Він також розповів, що вже не зможе займатися спортом на професійному рівні.

Як повідомлялося, Кривицький в інтерв'ю «Главкому» розповів, як легендарний японський каратист та чемпіон світу Норичика Цукамото підтримує Україну.

«Цукамото у Японії проводить турнір Tokyo Open. Вже три роки вони туди запрошують українців. Оплачують одному українському спортсмену і тренеру можливість відвідати змагання. На цих турнірах збиралися кошти для України. Також дуже важливо, що в нас росіяни відсторонені від міжнародних змагань. На це впливає позиція Норичика. У своїх соцмережах він згадує про мене: «Мій друг мріє повернутися до занять карате, але зараз він мусить воювати». Це і є міжнародна дипломатія. Коли така легендарна спортивна особистість підтримує Україну», – наголосив Український каратист.

Очікувалося, що у жовтні-листопаді Норичика Цукамото мав відвідати Київ, але цей візит був перенесений через питання безпеки.

