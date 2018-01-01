На Гаванському мосту в столиці таксі влетіло у стовп

Водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням і в'їхав у стовп

В ніч на четвер, 22 лютого, на Гаванському мосту у Києві відбулася ДТП за участю автомобіля Uber. Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний». «За попередніми даними, водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням і в'їхав у стовп. У терміновому порядку його було госпіталізовано з різними травмами», - йдеться в



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Фото: Київ оперативний Автівка після ДТП

Водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням і в'їхав у стовп

В ніч на четвер, 22 лютого, на Гаванському мосту у Києві відбулася ДТП за участю автомобіля Uber.

Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний».

«За попередніми даними, водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням і в'їхав у стовп. У терміновому порядку його було госпіталізовано з різними травмами», - йдеться в повідомленні.

Пізніше з'ясувалося, що водій був позбавлений водійських прав ще 8 лютого цього року.

Нагадаємо, 20 лютого на перетині бульвару Перова та вулиці Алішера Навої у Києві сталося зіткнення двох легкових автомобілів: непристебнутий водій загинув на місці.