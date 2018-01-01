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    На Гаванському мосту в столиці таксі влетіло у стовп

    Водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням і в'їхав у стовп
    В ніч на четвер, 22 лютого, на Гаванському мосту у Києві відбулася ДТП за участю автомобіля Uber. Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний». «За попередніми даними, водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням і в'їхав у стовп. У терміновому порядку його було госпіталізовано з різними травмами», - йдеться в
    • Сьогодні, 07:08
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    Автівка після ДТП
    Фото: Київ оперативний
    Автівка після ДТП

    Водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням і в'їхав у стовп

    В ніч на четвер, 22 лютого, на Гаванському мосту у Києві відбулася ДТП за участю автомобіля Uber.

    Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний».

    «За попередніми даними, водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням і в'їхав у стовп. У терміновому порядку його було госпіталізовано з різними травмами», - йдеться в повідомленні.

    Пізніше з'ясувалося, що водій був позбавлений водійських прав ще 8 лютого цього року.

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    Нагадаємо,  20 лютого на перетині бульвару Перова та вулиці Алішера Навої у Києві сталося зіткнення двох легкових автомобілів: непристебнутий водій загинув на місці

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