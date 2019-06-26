На хабарі попався слідчий управління поліції Київщини



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29-річний працівник слідчого управління поліції Київщини затриманий

Правоохоронці Київщини затримали колегу-хабарника під час вимагання ним 500 доларів США неправомірної вигоди. Задокументували хабарника-слідчого працівники Служби безпеки України спільно зі співробітниками прокуратури області, Державного бюро розслідувань та поліції Київщини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Зраджуючи інтереси служби, «перевертень» для власних потреб вимагав від наркозалежної особи 500 доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків та повернення речей, що були вилучені під час обшуку», - йдеться в повідомленні.

Наразі 29-річний працівник слідчого управління поліції Київщини затриманий у порядку ст. 208 КПК України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри чоловіку. Міру запобіжного заходу йому обере суд.

Нагадаємо, нещодавно слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, спільно з Головним управлінням «К» Служби безпеки України за процесуального керівництва Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України затримано слідчого прокуратури Київської області під час отримання неправомірної вигоди