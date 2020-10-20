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    Слідчого поліції Київщини затримано на хабарі у $4 тис. (фото)

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    Слідчого затримали під час отримання другого траншу хабара - Слідчого поліції Київщини затримано на хабарі у $4 тис. (фото)
    Слідчого затримали під час отримання другого траншу хабара
    Фото: Київська міська прокуратура

    Правоохоронець вимагав хабар від громадянина, підозрюваного у крадіжці

    Правоохоронцями викрито та затримано на одержанні неправомірної вигоди слідчого Бучанського відділу поліції в Київській області.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    За даними слідства, правоохоронець вимагав від громадянина, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка), неправомірну вигоду у сумі 4 тис. доларів США за не звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та подальше направлення до суду обвинувального акту з угодою про визнання винуватості із узгодженим покаранням, не пов’язаним із позбавленням волі.

    У ході контролю за вчиненням злочину задокументовано одержання поліцейським неправомірної вигоди двома частинами.

    Під час передачі другого траншу у сумі $3,6 тис. правоохоронця було затримано.

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    Слідчого поліції Київщини затримано на хабарі у $4 тис. (фото)
    Слідчого поліції Київщини затримано на хабарі у $4 тис. (фото)

    Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу. Встановлюються можливі спільники затриманого.

    Заходи з викриття корупційного злочину проводилися спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, та Головним відділом боротьби з корупцією й організованою злочинністю ГУ СБУ в Києві та Київській області.

    Національна поліція України прокуратура кримінал корупція в Україні хабар Київщина
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