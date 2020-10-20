Слідчого поліції Київщини затримано на хабарі у $4 тис. (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слідчого затримали під час отримання другого траншу хабара Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронець вимагав хабар від громадянина, підозрюваного у крадіжці

Правоохоронцями викрито та затримано на одержанні неправомірної вигоди слідчого Бучанського відділу поліції в Київській області.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, правоохоронець вимагав від громадянина, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка), неправомірну вигоду у сумі 4 тис. доларів США за не звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та подальше направлення до суду обвинувального акту з угодою про визнання винуватості із узгодженим покаранням, не пов’язаним із позбавленням волі.

У ході контролю за вчиненням злочину задокументовано одержання поліцейським неправомірної вигоди двома частинами.

Під час передачі другого траншу у сумі $3,6 тис. правоохоронця було затримано.

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу. Встановлюються можливі спільники затриманого.

Заходи з викриття корупційного злочину проводилися спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, та Головним відділом боротьби з корупцією й організованою злочинністю ГУ СБУ в Києві та Київській області.