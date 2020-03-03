На Хрещатику відбудеться жіноче авторалі



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У змаганнях можуть брати участь винятково жіночі екіпажі

У неділю, 8 березня, з 10:00 до 21:00 у центрі Києва традиційно відбудуться змагання з авторалі для жінок «Велике жіноче ралі». Організатором заходу є громадська організація «Київський міський автомотоклуб».

Змагання проходитимуть на вулиці Хрещатик – від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної.

Планується, що із 03:00 до 09:00 8 березня біля адміністративного будинку Київської міської державної адміністрації на Хрещатику, 36 монтуватимуть конструкції і обладнання, необхідні для організації та проведення заходу. Демонтаж заплановано із 22:30 8 березня до 03:00 9 березня.

За інформацією організаторів, у змаганнях можуть брати участь винятково жіночі екіпажі (пілот і штурман), але навіть без особливих навичок: кожна може стати першим або другим водієм – цьому навчать організатори.

Відбувається окремий залік і для дівчат на електромобілях.

Кожного року організатори гонки доповнюють Велике жіноче ралі новою схемою слалома на спеціальних ділянках.

Нагадаємо, 8 березня 2019 року в центрі Києва відбулося щорічне авторалі серед жінок. У змаганнях взяли участь близько 50 екіпажів.