Вона любить швидкість та відверті купальники. Гарячі фото 18-річної пілотеси Софії Флерш



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Ця красуня є дуже популярною в соціальних мережах

Софія Флерш - 18-річна дівчина з Грюнвальда, яка їздить в регіональній «Європейської Формулі» проти гонщика з програми «Феррарі» Енцо Фіттіпальді (онука чемпіона світу Емерсона), сина Ральфа Шумахера Давіда і чемпіона бразильської «Ф-3» Ігора Фарго і займає сьоме місце в загальному заліку (з 14 учасників). Минулий сезон вона провела в європейській «Ф-3» (один заїзд в топ-10), а позаминулий - в німецькій «Ф-4» (два подіуму).

Ця красуня також є дуже популярною в соціальних мережах. Зокрема, в Instagram у неї вже 240 тисяч підписників, в Twitter - 70 тисяч, а в Facebook - ще 60 тисяч. Разом - 400 тисяч, в той час як у гонщиків «Ф-1» Джорджа Расселла - ті ж 240 тисяч, у Роберта Кубіци - 177 тисяч, Антоніо Джовінаццо - 203 тисячі, Ланса Стролла (хлопця з одним подіумом Гран-прі!) - 196 тисяч.

Джерело: Sports.ru