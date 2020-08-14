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    На мосту на Берестейській не розминулися Volkswagen і Skoda (фото)

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    ДТП на шляхопроводі на Берестейській - На мосту на Берестейській не розминулися Volkswagen і Skoda (фото)
    ДТП на шляхопроводі на Берестейській
    Фото: Київ оперативний

    В результаті аварій є постраждалі

    У четвер, 13 серпня, пізно ввечері на шляхопроводі на Берестейській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, зіткнулися автомобілі Volkswagen і Skoda.

    В результаті аварії є постраждалі.

    На місці працювали лікарі швидкої допомоги.

    Правоохоронці з‘ясовують обставини ДТП та встановлюють винуватців зіткнення.

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    На мосту на Берестейській не розминулися Volkswagen і Skoda (фото)
    На мосту на Берестейській не розминулися Volkswagen і Skoda (фото)
    На мосту на Берестейській не розминулися Volkswagen і Skoda (фото)
    На мосту на Берестейській не розминулися Volkswagen і Skoda (фото)
    На мосту на Берестейській не розминулися Volkswagen і Skoda (фото)

    Як повідомлялося, 13 серпня на перетині вулиць Федорова та Малевича у центрі Києва сталася ДТП. Вводійка автомобіля Mercedes при повороті ліворуч не надала переваги у русі автомобілю Renault, що рухався прямо, в результаті чого й відбулось зіткнення.

    Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
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