На мосту на Берестейській не розминулися Volkswagen і Skoda (фото)
ДТП на шляхопроводі на Берестейській
Фото: Київ оперативний
В результаті аварій є постраждалі
У четвер, 13 серпня, пізно ввечері на шляхопроводі на Берестейській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, зіткнулися автомобілі Volkswagen і Skoda.
В результаті аварії є постраждалі.
На місці працювали лікарі швидкої допомоги.
Правоохоронці з‘ясовують обставини ДТП та встановлюють винуватців зіткнення.
Як повідомлялося, 13 серпня на перетині вулиць Федорова та Малевича у центрі Києва сталася ДТП. Вводійка автомобіля Mercedes при повороті ліворуч не надала переваги у русі автомобілю Renault, що рухався прямо, в результаті чого й відбулось зіткнення.