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    На Київ насувається буря: оголошено помаранчевий рівень небезпеки

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    У Києві 14 січня очікується сніг із переходом у дощ - На Київ насувається буря: оголошено помаранчевий рівень небезпеки
    У Києві 14 січня очікується сніг із переходом у дощ
    фото з відкритих джерел

    14 січня пориви вітру сягатимуть 25 м/с

    У Києві 14-15 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий). Окрім цього, вдень 14 січня – пориви вітру 25 м/с (II рівень небезпеки, помаранчевий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

    Також завтра буде хмарно з проясненнями, невеликий сніг із переходом у дощ (вночі місцями), температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

    Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити,
    • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев,
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті,
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь,
    • не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

    Поради водіям:

    • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які в несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
    • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
    • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
    • при погіршенні погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

    Поради пішоходам:

    • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
    • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
    • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
    • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

    Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

    Нагадаємо, що КК «Київавтодор» має для зимового утримання доріг, мостів, тротуарів і велодоріжок 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової спецтехніки для нанесення протиожеледних засобів. Посилену увагу дорожники приділяють стану покриття шляхопроводів, підйомів і спусків, покриття із бруківки, тротуарів.

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    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр негода
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    На Київ насувається буря: оголошено помаранчевий рівень небезпеки