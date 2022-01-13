Морози до -19: прогноз погоди на 13 січня в Україні

Температура повітря вдень триматиметься в межах -11...+1 градусів, а вночі опуститься до -19

У багатьох регіонах сніжитиме

В Україні у четвер, 13 січня, у більшості регіонів очікується морозна погода. Проте на Заході вже може бути сніг із дощем. Температура повітря вдень триматиметься в межах -11...+1 градусів, а вночі опуститься до -19. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно з проясненнями. У більшій частині регіону очікують сніг із дощем. Вдень температура повітря опуститься до -5...+1 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -10...-15.

У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Очікується сніг. Стовпчики термометрів вдень покажуть -1...-5 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -19.

На Сході України вдень прогнозують від -4 до -11 градусів. Вночі буде -12...-19.

На Півдні денна температура становитиме -1...-5 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -9...-14.

У Києві буде хмарно, очікують сніг. Температура повітря досягне -1...-3. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -16...-18 градусів.

З посиленням морозів на залізничних вокзалах Києва з 10 січня знову працюють цілодобові пункти обігріву.

Також у посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.

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