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    Морози до -19: прогноз погоди на 13 січня в Україні

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    Температура повітря вдень триматиметься в межах -11...+1 градусів, а вночі опуститься до -19 - Морози до -19: прогноз погоди на 13 січня в Україні
    Температура повітря вдень триматиметься в межах -11...+1 градусів, а вночі опуститься до -19
    фото з відкритих джерел

    У багатьох регіонах сніжитиме

    В Україні у четвер, 13 січня, у більшості регіонів очікується морозна погода. Проте на Заході вже може бути сніг із дощем. Температура повітря вдень триматиметься в межах -11...+1 градусів, а вночі опуститься до -19. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях буде хмарно з проясненнями. У більшій частині регіону очікують сніг із дощем. Вдень температура повітря опуститься до -5...+1 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -10...-15.

    У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Очікується сніг. Стовпчики термометрів вдень покажуть -1...-5 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -19.

    На Сході України вдень прогнозують від -4 до -11 градусів. Вночі буде -12...-19.

    На Півдні денна температура становитиме -1...-5 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -9...-14.

    У Києві буде хмарно, очікують сніг. Температура повітря досягне -1...-3. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -16...-18 градусів.

    З посиленням морозів на залізничних вокзалах Києва з 10 січня знову працюють цілодобові пункти обігріву.

    Також у посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    Морози до -19: прогноз погоди на 13 січня в Україні