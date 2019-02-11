На Київ насувається снігопад: водіїв просять не їхати на авто



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У Києві очікуються значні опади

Синоптики прогнозують приріст снігового покриву 7-10 см

У вівторок, 12 лютого, удень у Києві очікуються значні опади, переважно у вигляді мокрого снігу, а також налипання мокрого снігу. Про це попередили в Укргідрометцентрі.

Приріст снігового покриву, за прогнозом синоптиків, становитиме 7-10 см.

У зв’язку із цим столична влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок на приватних авто, аби не заважати роботі спецтехніки та не спричиняти заторів на автошляхах столиці. На час опадів рекомендується віддати перевагу громадському транспорту для пересування містом.

Окрім того, водіїв просять не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та у непередбачених для цього місцях. Авто, що заважатимуть проходженню снігоприбиральної техніки, евакуюватимуть.

Підприємства «Київавтодору» уважно слідкують за змінами погодних умов та відповідно до актуальної синоптичної ситуації вживають необхідних заходів для безпечного пересування киян і гостей столиці.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталія Діденко повідомила, що вівторок несе в Україну складну погоду.