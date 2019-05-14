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    На Київ знову насувається гроза

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    На Київ знову насувається гроза

    Киянам радять щільно закрити вікна і балкони

    У Києві у найближчі години з утриманням до кінця доби 14 травня очікується гроза, місцями шквали 15-18 м/с. Про це попередили в Укргідрометцентрі.

    Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомила раніше синоптик Наталка Діденко, у середу, 15 травня, в Україні відчутно потепліє. На сході та на півдні стовпчики термометрів можуть досягти +24+28 градусів. 

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