На Київ знову насувається гроза
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Киянам радять щільно закрити вікна і балкони
У Києві у найближчі години з утриманням до кінця доби 14 травня очікується гроза, місцями шквали 15-18 м/с. Про це попередили в Укргідрометцентрі.
Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Як повідомила раніше синоптик Наталка Діденко, у середу, 15 травня, в Україні відчутно потепліє. На сході та на півдні стовпчики термометрів можуть досягти +24+28 градусів.