  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині банда викрала термінал із 100 тис. грн і спалила його в лісі (фото)

    • Розсилка
    Після викрадення грошей зловмисники покинули термінал у лісосмузі, підпаливши його - На Київщині банда викрала термінал із 100 тис. грн і спалила його в лісі (фото)
    Після викрадення грошей зловмисники покинули термінал у лісосмузі, підпаливши його
    Фото: Нацполіція

    Поліція Київщини затримала групу іноземців, що скоїла злочин

    У селищі Макарів Київської області невідомі особи вночі шляхом злому металопластикових дверей проникли до продуктового магазину, звідки викрали термінал поповнення, де знаходилось близько 100 тисяч гривень.

    У подальшому зловмисники покинули термінал у лісосмузі, підпаливши його. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів зловмисників затримали на столичному вокзалі.

    Ними виявилися п’ятеро громадян-іноземців, які проживали тимчасово у різних областях України.

    Встановлено, що зловмисники розділили між собою викрадені гроші та перерахували їх на банківські картки своїм дружинам.

    Крадії затримані у порядку ст. 208 КПК України. У них вилучені речові докази - банківські картки та автівка з держномерами іноземної реєстрації, на якій чоловіки скоїли злочин.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На Київщині банда викрала термінал із 100 тис. грн і спалила його в лісі (фото)
    На Київщині банда викрала термінал із 100 тис. грн і спалила його в лісі (фото)
    На Київщині банда викрала термінал із 100 тис. грн і спалила його в лісі (фото)
    На Київщині банда викрала термінал із 100 тис. грн і спалила його в лісі (фото)

    Як зазначив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

    Про затримання іноземців повідомлено МЗС України та посольство Вірменії.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

    слідство злочин час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ