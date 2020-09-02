На Київщині банда викрала термінал із 100 тис. грн і спалила його в лісі (фото)



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Після викрадення грошей зловмисники покинули термінал у лісосмузі, підпаливши його Фото: Нацполіція

Поліція Київщини затримала групу іноземців, що скоїла злочин

У селищі Макарів Київської області невідомі особи вночі шляхом злому металопластикових дверей проникли до продуктового магазину, звідки викрали термінал поповнення, де знаходилось близько 100 тисяч гривень.

У подальшому зловмисники покинули термінал у лісосмузі, підпаливши його. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів зловмисників затримали на столичному вокзалі.

Ними виявилися п’ятеро громадян-іноземців, які проживали тимчасово у різних областях України.

Встановлено, що зловмисники розділили між собою викрадені гроші та перерахували їх на банківські картки своїм дружинам.

Крадії затримані у порядку ст. 208 КПК України. У них вилучені речові докази - банківські картки та автівка з держномерами іноземної реєстрації, на якій чоловіки скоїли злочин.

Як зазначив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Про затримання іноземців повідомлено МЗС України та посольство Вірменії.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.