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    На Київщині безвісти зник чоловік: його Range Rover знайшли спаленим (фото)

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    Вадим Трищев зник безвісти в ніч на 13 березня - На Київщині безвісти зник чоловік: його Range Rover знайшли спаленим (фото)
    Вадим Трищев зник безвісти в ніч на 13 березня
    Фото: Нацполіція

    На пошуки чоловіка орієнтовані усі наряди поліції Київщини

    Поліція Київщини розшукує безвісти зниклого 34-річного жителя села Мала Вільшанка Білоцерківського району, який зник в ніч на 13 березня.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Встановлено, що у день зникнення чоловік перебував за кермом автомобіля Range Rover Velar, держномер АІ 8888 ТЕ. Останній раз він спілкувався у телефонному режимі зі своєю дружиною 12 березня близько 23-ї години. Повідомив, що знаходиться неподалік місця проживання. У подальшому автівку господаря знайшли спалену дотла.

    Поліція за даним фактом відкрила кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.

    Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклого молодого чоловіка. Орієнтовані усі наряди поліції Київщини, правоохоронці сусідніх регіонів, громадськість.

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    На Київщині безвісти зник чоловік: його Range Rover знайшли спаленим (фото)
    На Київщині безвісти зник чоловік: його Range Rover знайшли спаленим (фото)

    «Шановні громадяни! Якщо Ви бачили авто Range Rover Velar в ніч з 12 на 13 березня, чи зберігся запис відеореєстратора, або ж володієте будь-якою інформацією, що може допомогти працівникам поліції встановити місцеперебування зниклого Вадима Трищева, повідомляйте на спецлінію 102! Анонімність гарантується!» - закликають правоохоронці.

    Національна поліція України кримінал Київщина автомобіль чоловік розшук
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