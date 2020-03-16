На Київщині безвісти зник чоловік: його Range Rover знайшли спаленим (фото)



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Вадим Трищев зник безвісти в ніч на 13 березня Фото: Нацполіція

На пошуки чоловіка орієнтовані усі наряди поліції Київщини

Поліція Київщини розшукує безвісти зниклого 34-річного жителя села Мала Вільшанка Білоцерківського району, який зник в ніч на 13 березня.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що у день зникнення чоловік перебував за кермом автомобіля Range Rover Velar, держномер АІ 8888 ТЕ. Останній раз він спілкувався у телефонному режимі зі своєю дружиною 12 березня близько 23-ї години. Повідомив, що знаходиться неподалік місця проживання. У подальшому автівку господаря знайшли спалену дотла.

Поліція за даним фактом відкрила кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклого молодого чоловіка. Орієнтовані усі наряди поліції Київщини, правоохоронці сусідніх регіонів, громадськість.

«Шановні громадяни! Якщо Ви бачили авто Range Rover Velar в ніч з 12 на 13 березня, чи зберігся запис відеореєстратора, або ж володієте будь-якою інформацією, що може допомогти працівникам поліції встановити місцеперебування зниклого Вадима Трищева, повідомляйте на спецлінію 102! Анонімність гарантується!» - закликають правоохоронці.