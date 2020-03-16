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    На Одещині розшукують жінку, яка вже місяць не повертається додому

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    На Одещині розшукують жінку, яка вже місяць не повертається додому

    Увага! Розшукується Постольська Валентина!

    Любашівським відділом поліції встановлюється місце перебування Постольської Валентини Миколаївни, 1962 р. н., жительки смт Любашівка, яка 10 лютого пішла з дому і дотепер її місце перебування не відоме.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Прикмети: зріст 162 см, середньої статури, темно-русяве коротке волосся,  карі очі.

    Шановні громадяни! Просимо всіх, кому що-небудь відомо про місце перебування жінки, повідомити до Любашівського відділу поліції за телефонами: (04864) 2-25-73, (04864) 2-22-44 або на спецлінію «102». 

    Одещина жінка розшук
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