На Одещині розшукують жінку, яка вже місяць не повертається додому



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Увага! Розшукується Постольська Валентина!

Любашівським відділом поліції встановлюється місце перебування Постольської Валентини Миколаївни, 1962 р. н., жительки смт Любашівка, яка 10 лютого пішла з дому і дотепер її місце перебування не відоме.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Прикмети: зріст 162 см, середньої статури, темно-русяве коротке волосся, карі очі.

Шановні громадяни! Просимо всіх, кому що-небудь відомо про місце перебування жінки, повідомити до Любашівського відділу поліції за телефонами: (04864) 2-25-73, (04864) 2-22-44 або на спецлінію «102».