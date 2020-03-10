З реабілітаційного центру на Київщині зникли двоє дітей (фото)



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Поліція розшукує двох підлітків

У понеділок, 9 березня, двоє вихованців Київського обласного Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, розташованого в с. Копилів, Микола Береговий та Микита Симоненко самовільно залишили територію закладу.

Наразі працівники Макарівського відділення поліції спільно з ювенальними поліцейськими проводять розшукові заходи щодо встановлення місцеперебування зниклих дітей. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Микола Береговий: вік - 13 років, зріст 155 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі карі, волосся темне, коротке. Був одягнений: куртка червоного кольору, штани темні, кросівки чорні.

Микита Симоненко: на вигляд 16 років, зріст 170 см, середньої статури, обличчя овальне, очі сірі, волосся світло-русяве, коротке. Був одягнений: куртка чорного кольору, джинси коричневі, кросівки чорні.

Правоохоронці просять усі, кому відомо про місце знаходження дітей чи інформація, яка може допомогти у розшуку дітей, повідомляти за номером спецлінії поліції «102».