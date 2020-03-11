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    Поліція знайшла малолітнього втікача з соціального центру на Київщині (фото)

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    <span lang="UK">13-річного Миколу правоохоронці розшукали у столиці&nbsp;</span> - Поліція знайшла малолітнього втікача з соціального центру на Київщині (фото)
    13-річного Миколу правоохоронці розшукали у столиці 
    Фото: Нацполіція

    Тривають пошуки другого підлітка

    Працівники Макарівського відділення поліції спільно з ювенальними поліцейськими розшукали одного з підлітків, які напередодні самовільно залишлив територію Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, розташованого в с. Копилів. Пошуки старшого хлопця тривають. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    У вівторок, 10 березня, 13-річного Миколу правоохоронці розшукали у столиці і вже повернули до дитячого соціального центру.

    За час відсутності підлітка ніяких протиправних дій відносно нього не вчинено. З ним інспектори ювенальної превенції провели профілактичні бесіди, аби запобігти подібним вчинкам у подальшому.

    Пошуки його товариша, Симоненка Микити, тривають.

    Хлопець на вигляд 16 років, зріст 170 см, середньої статури, обличчя овальне, очі сірі, волосся світло-русяве, коротке. Був одягнений у куртку чорного кольору, джинси коричневі, кросівки чорні.

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    Як повідомлялося, двоє неповнолітніх залишили заклад 9 березня.

    Національна поліція України діти Київщина розшук
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