Деякі області накриють короткочасні дощі: прогноз погоди на 3 червня

Температура повітря сьогодні коливатиметься від 6° вночі до 28° вдень

У суботу 3 червня в Україні, крім західних, а вдень і північних областей, йтимуть короткочасні дощі, вдень місцями очікуються грози. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Вітер подме південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень при грозах місцями пориви вітру сягнуть 15-20 м/с.

Температура вночі у західних та північних областях становитиме 6-11°, на решті території – 12-17°. Вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях прогріється до 17-22°, на решті території – 23-28°. На високогір'ї Карпат протягом доби очікується 3-8° тепла.

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інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність. Вночі піде короткочасний дощ, а вдень – без опадів.

Вітер подме північно-західний, 7-12 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 6-11°, а вдень – 17-22°. У столиці вночі стовпчики термометра покажуть 9-11°, а вдень – 18-20°.