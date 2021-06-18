На Черкащині у багажнику із грошима знайшли труп валютника

Серед версій убивства розглядають і можливу помсту, і вбивство через професійну діяльність валютника

Покійному було 54 роки, він здійснював обмін валют

У Тальному Черкаської області в багажнику автомобіля ВАЗ-2107 знайшли труп чоловіка і велику суму грошей. Про це повідомляє поліція регіону в п'ятницю, 18 червня.

Відомо, що покійному було 54 роки, він здійснював обмін валют. Напередодні він виїхав з дому і не повернувся.

«Цей автомобіль належав убитому. Також при валютникові знайдено велику суму грошей як у гривні, так і в доларах. Автомобіль при цьому був на місці, що ніяк не пов'язане з убитим. Розглядаємо кілька версій того, що сталося», – заявили в поліції.

Серед версій убивства розглядають і можливу помсту, і вбивство через професійну діяльність валютника. Чоловікові завдали кілька ударів по голові, від яких він помер.

Тепер правоохоронці вживають усіх заходів, щоб розшукати і затримати нападників. Відомості про подію внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею «умисне вбивство».

До слова, у Маріуполі на ринку чоловіка вбили пінцетом.

Раніше повідомлялося, що на столичному Подолі невідомі особи викрали бізнесмена, власника компанії «Дельта Спорт», громадянина Сербії Мілована Рогановича.