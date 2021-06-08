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    На Київщині чоловік підпалив свою дружину (фото)

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    Сталося загорання одягу жінки, підлоги і меблів - На Київщині чоловік підпалив свою дружину (фото)
    Сталося загорання одягу жінки, підлоги і меблів
    Фото: Нацполіція

    Чоловік у будинку вилив бензин на дружину та підпалив

    В селі Юхни Миронівської міської територіальної громади під час сімейного застілля між подружжям трапилась сварка, в результаті якої чоловік підпалив свою дружину. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Як з'ясувалося, того вечора чоловік разом із дружиною вживали алкогольні напої за місцем проживання. Між ними виникла сварка. Не витримавши образливих слів у свій бік, потерпіла вигнала чоловіка з його ж власного будинку. Обурений господар оселі почав залякувати дружину та погрожувати підпалом будинку.

    Потім 61-річний чоловік приніс із підсобного приміщення пластикову пляшку з пальним ємністю майже 1 літр, вилив бензин на дружину та підпалив. Сталося загорання підлоги, одягу та тіла потерпілої.

    55-річна жінка вибігла на подвір'я та самотужки загасила вогонь. Потерпілу з термічними опіками І-ІІІ ступенів госпіталізували до міської лікарні.

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    На Київщині чоловік підпалив свою дружину (фото)
    На Київщині чоловік підпалив свою дружину (фото)
    На Київщині чоловік підпалив свою дружину (фото)
    На Київщині чоловік підпалив свою дружину (фото)
    На Київщині чоловік підпалив свою дружину (фото)

    Працівники відділу поліції №2 (м. Миронівка) Обухівського районного управління поліції затримали палія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Всі речові докази вилучено.

    Слідчі Обухівського районного управління поліції за процесуальним керівництвом Обухівської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч.2 ст.15 (Замах на злочин) ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне палію загрожує до 15 років ув’язнення.

    Теги: Національна поліція України пожежа кримінал Київщина жінка чоловік злочин
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    На Київщині чоловік підпалив свою дружину (фото)