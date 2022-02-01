На Київщині чиновниця виписала собі премій на 50 тис. грн

До основної заробітної плати чиновниця додала понад 17 тис. грн

На Київщині посадовиця зі Сквири виписала собі премій майже на 50 тис. грн. Про це повідомляє пресслжба поліції Київської області.

«У Сквирі 60-річна заступник директора однієї з медичних установ упродовж року тричі нараховувала собі премії, чим завдала збитку Сквирській районній раді на суму майже 50 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зловмисницю призначали заступницею директора медичної установи у червні 2020 року. У цей момент тривав конкурс на посаду очільниці закладу, тому жінка фактично керувала лікарнею.

Вже у серпні вона почала виписувати собі нібито незаконні доплати.

Як з'ясували поліцейські, впродовж року жінка тричі нараховувала собі премії. Від такої діяльності місцева районна рада зазнала збитків на майже 50 тис. грн. Першу премію жінка виписала сама собі у серпні, з нагоди Дня Незалежності. До основної заробітної плати чиновниця додала понад 17 тис. гривень. Пізніше заступниця директора лікарні видавала накази про виділення коштів на власне оздоровлення та на премію до закінчення року. Ці додаткові виплати потягнули майже на 30 тисяч.

1 лютого слідчі Білоцерківського районного управління поліції повідомили жінці про підозру у привласненні бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Як повідомляв «Главком», після мільйонних зарплат Вітренко у «Нафтогазі» перебивається «копійками» (документ).