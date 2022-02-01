Мінфін спростував слова свого керівника: гроші на виплати за бустер у бюджеті є

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко казав, що коштів для виплати українцям, які зробили бустерну дозу вакцини проти коронавірусу, у бюджеті поки немає

На програму «єПідтримка» у держбюджеті на 2022 рік закладено 3 млрд грн. Марченко казав, що цього мало

У державному бюджеті України на 2022 рік закладено достатньо коштів для виплати за програмою «єПідтримка» 500 гривень громадянам, які вакцинувалися бустерною дозою від Covid-19. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

«На програму «єПідтримка» у держбюджеті на 2022 рік закладено 3 млрд грн. Цих коштів достатньо для виплати 500 грн громадянам, які вакцинувалися третьою, бустерною дозою і зробили заявку на отримання коштів», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що розповсюджені в деяких засобах масової інформації дані про нестачу коштів для виплат за програмою «єПідтримка» є маніпуляцією та не відповідають дійсності.

«Зараз коштів у державному бюджеті достатньо для таких виплат, і їх отримають абсолютно всі, хто отримав третю, бустерну дозу та має відповідний сертифікат у мобільному застосунку «Дія», – підкреслили у відомстві.

У разі потреби та більшої кількості заявок Міністерство фінансів буде ініціювати зміни до держбюжету-2022. У Мінфіні відзначили, що кошти для цього є. Так, лише за січень поточного року виконання бюджету становить плюс 9 млрд грн.

Варто зазначити, що напередодні міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю казав, що коштів для виплати українцям, які зробили бустерну дозу вакцини проти коронавірусу, у бюджеті поки немає. За словами глави Мінфіну, 3 млрд закладених у бюджеті на програму «єПідтримка» не вистачить.

З його слів, вносити зміни до бюджету-2022 для збільшення фінансування «єПідтримка» не варто, адже українці робитимуть бустер поступово.

«Це відкладає вирішення проблеми на весь рік», – додав Марченко.

До слова, сьогодні у «Дії» з’явився Covid-сертифікат про бустерну дозу.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації обіцяє протягом тижня надати детальний план щодо реалізації виплат українцям у 500 грн за бустерну дозу вакцини.

Крім того, в Україні змінили терміни для отримання бустерної дози вакцини від Covid-19. Тепер її можна отримати раніше.

Як відомо, українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал «Дія» ще 500 гривень в рамках програми «єПідтримка».

Також тепер «тисячу за вакцинацію» можна витратити на ліки. Однак зробити це можуть не всі. Тисячу за вакцинацію дозволено витрачати на ліки лише громадянам, яким виповнилося 60 років й отримали повний курс щеплення від коронавірусу. Можна буде купити як рецептурні, так і безрецептурні ліки.

Нагадаємо, скористатись коштами за програмою «єПідтримка» невдовзі зможуть й неповнолітні.

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